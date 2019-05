Berlin Politik liebt die Inszenierung. Das weiß auch Angela Merkel. Das Bundespresseamt lässt deshalb Merkels Auftritte in der Öffentlichkeit akribisch vorbereiten. Fünf Seiten umfasst die Regieanweisung, die das ZDF jetzt lancierte. Die Vorgaben für Pressetermine der Bundeskanzlerin sieht für die Bühnengestaltung etwa vor: „Weiß unbedingt vermeiden.“ Die Beleuchtung muss „fernsehgerecht sein“. Ferner gilt: „Das Rednerpult sollte über eine geschlossene Vorderseite verfügen und eine Höhe von 1,10 m an der Vorderkante nicht überschreiten.“ Auch hier wird angeraten, weiß als Grundfarbe des Pultes „aus bildtechnischen Gründen zu vermeiden“. Blumen sind bitteschön dezent einzusetzen. Und zur Absperrung wird zu „Kordelständer Typ Tensator o.ä.“ geraten.

Auch an die Arbeitsplätze der Journalisten wird gedacht. 70 Zentimeter, das muss für einen Fotografen oder Kameramann genügen. Dafür wird auf Abstand geachtet. Mindestens 3,50 Meter Distanz sollen zwischen erster Sitzreihe und Bühne liegen. Und auf die Unabhängigkeit wird geachtet: „Auf die Platzierung von Sponsorenlogos im bildrelevanten Bereich bitte unbedingt verzichten.“

Seit 13 Jahren ist Angela Merkel im Amt. Sie hat an ihrem Bild gearbeitet. Es wird nicht allein geprägt durch die berühmte Raute, zu der Merkel die Hände vor dem Körper zusammenführt, um Körperspannung zu erhalten. Auf Leitern steigen lehnt sie ab, ebenso unschöne Berufsbekleidung wie Kopfhauben bei Betriebsbesichtigungen. Die Kanzlerin wünscht keine Bilder beim Gehen, keine von der Seite und keine von unten.

Mit dieser sogenannten Froschperspektive haderte schon Helmut Kohl. Die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann machte einmal die TV-Bilder von unten sogar für das schlechte Image des Kanzlers verantwortlich. Deshalb waren sie zu vermeiden.

Auch Gerhard Schröder liebte die Inszenierung. Während Herausforderer Edmund Stoiber im Wahlkampf 2002 in Rügen weilte, eilte Schröder ins Flutgebiet an die Elbe und ließ sich in Gummistiefeln abbilden. Der Kanzler, ein Mann der Tat. Zum Regieren brauchte er nach eigener Einschätzung nur „Bild, Bams und Glotze“.

Angela Merkel reist gern mit einer Visagistin. Ebenso mit Hausfotograf. Für Regierungssprecher Steffen Seibert gilt, „bitte einen Platz in der Reihe hinter der Bundeskanzlerin vorsehen“. Die Kanzlerin ist Naturwissenschaftlerin. Sie überlässt gar nichts dem Zufall.

Neu ist die Inszenierung der Macht indes nicht. Schon die römischen Kaiser prägten ihr Bild – mit Münzen. In Zeiten weit vor Fernsehen und sozialen Medien kam das Geld eben am weitesten herum im Imperium.