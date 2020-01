Berlin /Oldenburg Immer mehr Kommunalpolitiker und Staatsdiener werden bedroht und Opfer von Gewalt. Nicht wenige legen ihr Amt nieder, geben auf und kapitulieren vor den Attacken, vor Hass und Hetze. Jüngstes Beispiel, das bundesweit für Aufsehen gesorgt hat: Nach Kritik an der AfD hatte zuletzt Oldenburgs Polizeipräsident Johann Kühme eine Morddrohung erhalten. „Nicht heute, nicht morgen, denk einfach an Lübcke“, hieß es in einer Mail mit Verweis auf den von Rechtsextremisten ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten und CDU-Politiker Walter Lübcke.

Im vergangenen Jahr lag die Zahl von politisch motivierten Straftaten gegen Amts- und Mandatsträgern bei 1241 und damit ähnlich hoch wie im Vorjahr. 440 davon kamen aus dem Bereich Rechtsextremismus, 246 aus dem linksextremen Bereich. Das geht aus der Antwort einer Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt. 2018 waren Politiker und Behördenvertreter 1256 Mal Opfer politisch motivierter Straftaten geworden. 517 dieser Straftaten ordnete die Polizei der rechten, 222 der linken Szene zu.

Für Aufsehen sorgt auch der Fall von Bürgermeister Christoph Landscheidt aus Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen. Das Stadtoberhaupt fühlt sich von Neonazis bedroht, steht unter Polizeischutz und will sich bewaffnen.

Die Bundesregierung hat nun ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität auf den Weg gebracht. Dazu gehören auch härtere Strafen ein verbesserter Schutz von Kommunalpolitikern.