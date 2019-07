Jederzeit im Dialog mit Bürgern

Berlin /Oldenburg Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stephan Albani (Oldenburg/Ammerland) will seine Kommunikation mit Bürgern nicht über die Internet-Plattform Abgeordnetenwatch abwickeln. Das sagte Albani als Reaktion auf die Beurteilung der Plattform, wo er analog zur Schulnote eine 6 erhalten hatte. Beurteilt wurde, wie oft die Abgeordneten auf Anfragen antworten, die Bürger auf der Plattform stellen. Er sei für alle Bürger jederzeit erreichbar. „Was ich hingegen auch in Zukunft aus sehr guten Gründen nicht machen werde, ist, meine Bürger-Kommunikation Dritten, etwa Abgeordnetenwatch, zu überlassen, die mir weder verlässlich mitteilen, wie ich den Bürger erreichen kann noch, ob er in meinem Wahlkreis wohnt“, sagte Albani.