Berlin /Oldenburg Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) plädiert für eine neue Nationalhymne. Er wünsche sich eine wirklich gemeinsame Nationalhymne, „die alle mit Freude mitsingen“, sagte er am Donnererstag in Erfurt. 30 Jahre nach dem Mauerfall würden viele Ostdeutsche die Hymne in der Öffentlichkeit nicht anstimmen.

Im Oldenburger Land stößt Ramelows Forderung bei Politikern überwiegend auf Ablehnung. Die Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag (SPD, Delmenhorst), Stephan Albani (CDU, Oldenburg) und Christian Dürr (FDP, Ganderkesee) lehnen Ramelows Vorschlag ab.

Einzig die Oldenburger Abgeordnete der Linken, Amira Mohamed Ali, wertet den Vorstoß Ramelows als wertvolle Anregung: „Ich bin der Meinung, durch die Äußerung des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow könnte eine grundsätzliche Debatte in unserer Gesellschaft zu Text und Ausrichtung unserer Nationalhymne angestoßen worden sein. Ich hoffe, dass eine solche Debatte möglichst offen und unbefangen geführt wird. Keinesfalls sollte sie dazu instrumentalisiert werden, Ressentiments zu schüren und die Gesellschaft zu spalten.“

Dagegen sieht Stephan Albani eine Scheindebatte: „Der gebürtige Niedersachse Bodo Ramelow befindet sich im Wahlkampf und führt lieber Scheindebatten als die Pro­bleme seines Bundeslandes anzugehen.“

Der Liberale Dürr sagt: „Einigkeit und Recht und Freiheit drücken das aus, was für uns Deutsche wichtig ist. Ich halte die Diskussion für Quatsch. Gerade in Ostdeutschland steht die Hymne für Frieden und insbesondere für die Wiedererlangung von Freiheit und Selbstbestimmung.“

Susanne Mittag weist auf den Inhalt der Hymne: „Ich kann an der dritten Strophe der Nationalhymne nichts Falsches erkennen. Wenn wir in unserer Gesellschaft nach Einigkeit und Recht und Freiheit streben, lösen wir größere Herausforderungen als die Wahlkampfprobleme eines Ministerpräsidenten.“

Für die Grünen äußert sich der Landtagsabgeordnete Christian Meyer: „Ich halte die Debatte für übertrieben. Natürlich geben Hymnen immer den Geist ihrer Zeit wieder, in denen sie geschrieben wurden und man kann auch den Missbrauch durch die Nazis nicht ausblenden. Ich freue mich, dass sich immer mehr Menschen als geeinte Europäerinnen und Europäer empfinden und mit Begeisterung die Europahymne ,Ode an die Freude‘ singen.“

Keine Notwendigkeit, die Hymne zu ändern, sieht Thomas Kossendey, Präsident der Oldenburgischen Landschaft. „Wir haben eine gute Hymne, der Text ist in Ordnung“, sagt er und verweist darauf, dass die Hymne aus dem Freiheitsgedanken der Deutschen entstanden sei.