Neuer Posten für Rohde in SPD-Fraktion

Berlin /Oldenburg Der Oldenburger SPD-Bundestagsabgeordnete Dennis Rohde soll neuer haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und somit Nachfolger von Johannes Kahrs werden. Der 33-jährige Jurist wurde am Mittwoch einstimmig von der Arbeitsgruppe Haushalt der SPD-Fraktion nominiert und soll in der kommenden Woche gewählt werden. Das wurde unserer Berliner Redaktion aus der Fraktion bestätigt. Der Posten musste neu besetzt werden, weil sich Kahrs von allen Ämtern zurückgezogen hat. Grund ist seine Nicht-Berücksichtigung bei der Vergabe des Postens als Wehrbeauftragter. Diesen soll Eva Högl übernehmen. Wie sich der Machtkampf in der SPD abspielt, lesen Sie auf