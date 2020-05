Metjendorf

Lagerhalle In Flammen Großbrand in Metjendorf – Sieben Verletzte

Am Mittwochvormittag brannte eine Lagerhalle beim Entsorgungsbetrieb Plömacher in Metjendorf. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Die Löscharbeiten dauern vermutlich noch bis in den späten Abend.