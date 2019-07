Berlin /Oldenburg /Wilhelmshaven Deutschland driftet auseinander. Nicht nur zwischen West und Ost, sondern auch zwischen dem reichen Süden und dem wirtschaftlich kriselnden Norden. Das geht aus der Studie „Kommunaler Finanzreport 2019“ der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach liegen von den 40 steuerstärksten Kommunen in Deutschland 39 im Westen. Dagegen liegen von den 40 finanzschwächsten Kommunen hierzulande 39 im Osten.

Laut Studie wächst die Kluft zwischen armen und reichen Städten weiter an. „Während starke Kommunen ihre Steuereinnahmen, Investitionen und Rücklagen weiter erhöhen konnten, kämpfen die armen Kommunen mit Haushaltsdefiziten und steigenden Sozialausgaben“, schreiben die Studienautoren um René Geißler. Dieser warnt zugleich vor einer wachsenden Schere zwischen Arm und Reich. „Mit der Wirtschaftskraft der Städte driften auch die Lebensverhältnisse ihrer Einwohner immer mehr auseinander“, so Geißler.

Die Untersuchung kommt unmittelbar vor dem Bericht einer Expertenkommission zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland, den die Bundesregierung an diesem Mittwoch in Berlin vorstellen will. Vor allem Bayern und Baden-Württemberg ragen laut der Studie mit ihrer Steuerkraft heraus. So hat der stärkste Kreis München demnach je Einwohner das Siebenfache an Steueraufkommen des schwächsten Kreises. Durchschnittlich liegt das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Bayern bei 45 737 Euro, gefolgt von Baden-Württemberg mit 44 747 Euro je Einwohner und Hessen (44 702 Euro). Das Schlusslicht bildet Mecklenburg-Vorpommern mit 26 555 Euro. Niedersachsen liegt mit 36 163 Euro Wirtschaftskraft je Einwohner bundesweit auf Rang fünf. Trotz der steuerlichen Überschüsse in den vergangenen Jahren bleibt die Reihenfolge der Länder in der Steuer-Rankliste damit unverändert.

Das zeigt ein Blick auf den Schuldenstand der 397 Landkreise und kreisfreien Städte im Land. So konnten die Kommunen ihre Verschuldung, verglichen mit dem Höchststand 2015 mit 145 Milliarden Euro, zwar zurückfahren. Aber auch hier zeigt sich, dass verschuldete Städte aus eigener Kraft kaum einen Ausweg aus der Schuldenfalle finden. Von den 20 Kommunen mit den höchsten Kassenkrediten befinden sich demnach 20 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Ausdrücklich weisen die Autoren der Untersuchung darauf hin, dass Kreise und Städte über steigende Steuereinnahmen vom wirtschaftlichen Boom im Land profitiert haben. Besonders lobend erwähnt wird Oldenburg, das sich ins vordere Viertel der finanzstarken Kommunen vorarbeiten konnte. Die Rhein-Neckar-Metropole Heidelberg findet in der Studie wegen der niedrigen Quote an Hartz-IV-Beziehern lobende Erwähnung. Mit einer Quote von 6,1 Prozent rangiert sie auf Rang 9 der kreisfreien Städte, auf Rang 1 steht München mit einem Anteil an Hartz-IV-Beziehern von 4,5 Prozent. Den Negativrekord hält Gelsenkirchen. Dort beträgt die Hartz-IV-Quote 24,7 Prozent. Wilhelmshaven (20,1 Prozent) liegt dicht dahinter auf dem drittletzten Platz.