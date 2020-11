Pandemie: Kein Land in Europa ohne Risikogebiet

Berlin Wegen dramatisch steigender Infektionszahlen stuft die Bundesregierung ganz Italien ab Sonntag als Corona-Risikogebiet ein. Zudem wurden am Freitag das gesamte portugiesische Festland, fast ganz Schweden sowie Dänemark mit Ausnahme der Inseln Grönland und Färöer auf die Risikoliste gesetzt. Auch einzelne Regionen in Griechenland, Estland, Lettland, Litauen und Norwegen kommen hinzu. Damit gibt es kein Land mehr in Europa ohne Risikogebiet. Die wichtigsten Änderungen:

• NORDEUROPA

Skandinavien und die baltischen Staaten waren bisher vergleichsweise schwach von der zweiten Corona-Welle betroffen. Estland und Norwegen waren zuletzt die beiden einzigen europäischen Länder, in denen die Bundesregierung noch kein Risikogebiet ausgewiesen hatte. Auch Teile dieser beiden Länder kommen am Sonntag aber auf die Liste des Robert Koch-Instituts (RKI).

In Dänemark galt für das Grenzgebiet zu Deutschland bisher noch keine Reisewarnung. Dass sich das jetzt ändert, hat praktisch keine Auswirkungen mehr: Deutschen Touristen wird die Einreise nach Dänemark ohnehin bereits verweigert.

• Italien

Italien wurde erst sehr spät von der zweiten Corona-Welle getroffen, dann stiegen die Infektionszahlen aber auch dort rasant. Zuletzt war in dem zweitbeliebtesten Urlaubsland der Deutschen nach Spanien nur noch Kalabrien im Süden des Landes „risikofrei“. Ab Sonntag steht Italien komplett auf der Risikoliste des RKI.

• Portugal

In Portugal sind ab Sonntag nur noch die weitab vom Festland liegenden Inseln der Azoren und Madeira von der Reisewarnung des Auswärtigen Amts ausgenommen. Anders die Algarve, die Südküste Portugals: Als eines der letzten beliebten Urlaubsziele auf dem europäischen Festland wird sie zum Risikogebiet.

• Griechenland

In Griechenland bleiben die Inseln in der Ägäis von der Reisewarnung ausgenommen sowie der Peloponnes und einige weitere Gebiete in der Südhälfte des Landes.

• QUARANTÄNEREGELN

Für Rückkehrer aus Risikogebieten im Ausland treten mit Ende der Herbstferien an diesem Wochenende oder am Montag in den meisten Bundesländern neue Quarantäneregeln in Kraft. Sie müssen sich dann nur noch 10 statt bisher 14 Tage isolieren. Allerdings können sie sich auch erst nach fünf Tagen „freitesten“ lassen. Bis ein negatives Testergebnis da ist, müssen sie zu Hause bleiben.