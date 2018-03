Berlin(paris Der neue Außenminister betritt die große weite Welt der Diplomatie betont gelassen. Die Gangway schlendert Heiko Maas am Mittwochabend auf dem Flughafen Le Bourget mit der linken Hand in der Hosentasche hinunter. Nach 18 Stufen ist der SPD-Mann im perfekt sitzenden grauen Dreiteiler angekommen im neuen Amt. Erste Station: Paris.

Ein Vorstellungstermin in Frankreich kurz nach der Vereidigung ist Standard für einen deutschen Außenminister. Für den Saarländer Maas ist es aber noch ein bisschen mehr. Er sei schließlich „auf der deutsch-französischen Grenze“ groß geworden, sagt er. In Paris geht es um die Ukraine, Russland, Syrien und vor allem um Europa. Maas sagt, er sei gekommen, um die „ausgestreckte Hand“ des Präsidenten Emmanuel Macron in Sachen EU-Reformen zu ergreifen. Konkretes gibt es dazu aber noch nicht.

Aufschlussreicher war da die Vorstellungsrede des neuen Außenministers, die er am Mittwochabend vor Hunderten Diplomaten hielt.

• Neue Akzente: „Ich bin wegen Auschwitz in die Politik gegangen.“ Das ist der stärkste Satz aus der Antrittsrede des neuen Außenministers. Maas leitet daraus seinen Anspruch ab, die Beziehung zu Israel zu verbessern. Das 70. Gründungsjubiläum des Landes in diesem Jahr könnte eine Möglichkeit bieten, die angespannte Stimmung auf einen besseren Weg zu bringen.

Gegenüber Russland schlägt Maas einen deutlich raueren Ton an als Vorgänger Sigmar Gabriel. Maas spricht von „Aggression“ Moskaus und fordert die „Entschlossenheit“ des Westens ein.

• Erwartbar: Dass Deutschland bereit ist, mehr Verantwortung in der Welt zu übernehmen, wird seit Jahren von Regierungsmitgliedern wiederholt. Auch Maas sagt, Deutschland dürfe sich nicht überschätzen, aber auch nicht wegducken. Beim Thema Europa dringt er auf eine neue deutsch-französische Dynamik. Für Maas selbst dürfte es aber schwierig werden. Die Federführung dürften sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) nicht nehmen lassen.

• Was noch fehlt: Völlig unklar ist noch, welchen Kurs Maas gegenüber der Türkei einschlagen will. In seiner Antrittsrede hielt er sich dazu bedeckt. Vielleicht, weil die Beziehungen zur Türkei das zen­trale Thema der Amtszeit Ga­briels waren. Das zweite Fragezeichen steht hinter den USA. Die Positionierung zur Politik von Präsident Donald Trump zählt zu den kompliziertesten Herausforderungen für den neuen Außenminister.