Parlament untersucht Anschlag

Berlin Mehr als 14 Monate nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin setzt der Bundestag nun doch noch einen Untersuchungsausschuss zum Fall Anis Amri ein. „Es geht darum, alle erdenkliche Aufklärung zu leisten“, begrüßte der Opferbeauftragte Kurt Beck den späten Schritt am Mittwoch im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Immer wieder waren Pannen, Ermittlungsfehler und Versäumnisse der Behörden an die Öffentlichkeit gelangt. Untersuchungsausschüsse auf Länderebene und ein Sonderermittler befassen sich bereits mit der Aufarbeitung. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss soll nun insbesondere die Fehler in der Zusammenarbeit von Bund und Ländern beleuchten.

Anis Amri war im Dezember 2016 mit einem gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast und hatte bei dem Anschlag zwölf Menschen getötet. Erst in Italien konnte der Tunesier gestellt werden. In der Nähe von Mailand wurde er schließlich von italienischen Polizisten erschossen.