Partei: Das große Knobeln um die K-Frage

Berlin Nach monatelanger Corona-Pause dreht sich das Kandidatenkarussell bei der Union. Und CSU-Chef Markus Söder gibt kräftig Schwung. Wer führt die Unionsparteien 2021 in die nächste Bundestagswahl? Und wer setzt sich zuvor im Kampf um den CDU-Vorsitz am Ende durch?

Söders Stellenprofil

Pünktlich zu Beginn der Parlamentsferien starten CDU und CSU eine Personaldebatte, die den Stoff für das große politische Sommertheater bietet. Die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warnt bereits vor Diskussionen über Unions-Kanzlerkandidatur und CDU-Chefposten. In einer Videokonferenz der Parteispitze mahnte sie am Montag laut Teilnehmerangaben zur Disziplin. Sie wird mit den Bewerbern persönlich Gespräche führen.

Die CDU will auf ihrem Bundesparteitag Anfang Dezember in Stuttgart ihren neuen Vorsitzenden wählen. Danach entscheiden CDU und CSU gemeinsam darüber, wer die Union im kommenden Jahr in die Bundestagswahl führen wird.

CSU-Chef Söder hatte am Wochenende für Wirbel gesorgt, als er eine Art Stellenprofil für die Kanzlerkandidatur lieferte. Derjenige, der die Unionsparteien in die Bundestagswahl führen werde, müsse seine Qualitäten als Krisenmanager in der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt haben. „Nur wer Krisen meistern, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen“, erklärte er. Wer dabei scheitere, habe „keinen moralischen Führungsanspruch.“

Söders Worte will manch einer in der CDU-Spitze bereits als Bewerbung in eigener Sache verstanden haben. Bayerns Ministerpräsident winkt dagegen erst einmal ab, ruderte am Montag wieder ein Stück zurück. „Mein Platz ist immer in Bayern“, versicherte er einmal mehr. Aber er wolle als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender seinen Beitrag leisten, dass man in Deutschland erfolgreich sei.

Doch Söder stellt auch klar, dass seine CSU bei der Kür des Kanzlerkandidaten der Union ein entscheidendes Wort mitreden werde. Zwar entscheide die Schwesterpartei CDU allein, wen sie an ihre Spitze wähle. Doch klar sei auch, „ohne die CSU kann man nicht Kanzlerkandidat werden.“

Auffällig: Nur eine Woche nach dem CDU-Bundesparteitag und der Wahl des neuen Parteichefs treffen sich die Christsozialen zu ihrem Parteitag, ausgerechnet in Nürnberg, der Heimatstadt Söders. Es dürfte ein Stimmungstest zur K-Frage werden.

Wer wird Kanzlerkandidat der Union? Es sei „vollkommen klar“, dass jeder Vorsitzkandidat auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember „natürlich auch das Thema mögliche Kanzlerkandidatur im Auge“ habe, erklärte Kramp-Karrenbauer am Montag.

Söders Gegner

Sowohl Friedrich Merz als auch Armin Laschet lassen kaum Zweifel daran, dass sie nicht nur CDU-Chef werden, sondern auch nach der Kanzlerkandidatur greifen wollen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war zuletzt wegen seines Corona-Krisenmanagements allerdings in die Kritik geraten. Und CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz war mangels Amt und Mandat nicht an den Entscheidungen beteiligt, konnte die Entwicklung nur von der Außenlinie kommentieren. Merz und Laschet hatten Söder an seine Worte erinnert, dass sein Platz in Bayern sei.

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, der sich auch für den Parteivorsitz bewirbt, hatte hingegen deutlich gemacht, dass er sich auch einen CSU-Kanzlerkandidaten vorstellen könne. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gilt als möglicher Überraschungskandidat im großen Knobeln um die K-Frage.

Zwar wird CSU-Chef Söder nicht müde, zu versichern, dass sein Platz in Bayern sei. Doch hat er bisher die Frage, ob er eine Kanzlerkandidatur kategorisch ausschließe, stets offengelassen. Glaubt man den Meinungsumfragen, ist Söder klarer Favorit. Deutlich dahinter liegen Merz und Laschet. Von Röttgen ganz zu schweigen.