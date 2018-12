Berlin Friedrich Merz gibt den Teamplayer. „Wir brauchen eine Mannschaft, ein Team“, ruft der Kandidat in den Saal und versichert, dass es mit ihm, sollte er Parteichef werden, keinen Bruch der Großen Koalition geben werde. Es gebe keinen Grund über Neuwahlen zu spekulieren. „Erst das Land, dann die Partei“, erklärt der frühere Unionsfraktionschef und tut alles, um den Verdacht auszuräumen, ihm gehe es nur ums Kanzleramt und er wolle Angela Merkel stürzen.

Jede Menge Beifall auch gestern Abend für den zurückgekehrten verlorenen Sohn der CDU, der sich wie Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn um den Parteivorsitz bewirbt. Applaus auch für die beiden anderen Kandidaten, doch am Ende entscheiden die 1001 Delegierten am kommenden Freitag auf dem Bundesparteitag in Hamburg.

Showdown im Machtkampf der Christdemokraten. Es ist die letzte Station des Kandidaten-Castings, das große Finale in Berlin gestern Abend im Estrel Hotel in Berlin Neukölln der Abschluss der Regionalkonferenzen. 2000 Mitglieder aus der Hauptstadt und aus Brandenburg sind gekommen, um die Kandidaten zu sehen.

Wieder Jubel und Beifall für die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz.

„Nur wenn wir als CDU selbst für etwas brennen, schaffen wir auch, andere Menschen zu begeistern. Dann schaffen wir wieder 40 Prozent“, fordert Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer ihre Parteifreunde auf, sich auf eigene Stärken zu besinnen und weniger an den politischen Wettbewerbern abzuarbeiten. „AKK“, wie sie in der Partei genannt wird, blickt bereits nach vorn und mahnt: „Wir haben auch die Verantwortung am Tag nach dem Parteitag“, appelliert sie, keine Gräben aufzureißen, wenn die Wahl am Ende gelaufen ist.

Sieben Tage vor der Entscheidung feiern die Christdemokraten in der Hauptstadt ihre Kandidaten und sich selbst. Seit Angela Merkel am Morgen nach der Hessen-Wahl angekündigt hatte, auf dem Bundesparteitag in Hamburg nicht mehr als Parteichefin zu kandidieren, hat der Machtkampf um ihr politisches Erbe eingesetzt. Seit zwei Wochen herrscht Aufbruchsstimmung bei den Christdemokraten, wirken die Parteibasis wie befreit und die Kandidatenkür wie eine Frischzellenkur für die Partei.

Mehr als 13 000 Mitglieder hat die CDU bei den acht Regionalkonferenzen gezählt. Da mussten größere Hallen gebucht werden. Das Interesse ist quer durch die Republik riesig, die Neugier groß. Mit solch starkem Andrang hatte man in der Berliner Parteizentrale nicht gerechnet. Zwei Wochen Schaulaufen und Frage-und Antwort Spiel mit den Mitgliedern. Die CDU sucht den Super-Vorsitzenden – ein Kandidaten-Casting, das bei der Basis ankommt.