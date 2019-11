Berlin Droht der SPD jetzt doch noch am Ende eine Schlammschlacht? Pünktlich zu Beginn der Stichwahl im Rennen um den SPD-Parteivorsitz war es am Dienstag vorbei mit der Harmonie.

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange, die zunächst ebenfalls kandidiert, dann aber zurückgezogen hatte, meldet sich zu Wort und feuert eine Breitseite gegen Olaf Scholz und spricht sich gegen seine Wahl zum Parteichef aus. Die SPD brauche jetzt vor allem Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Beides sei beim Kandidaten-Duo Scholz und Klara Geywitz nicht gegeben, schreibt Lange in einem offenen Brief an die SPD-Mitglieder. Als früherer SPD-Generalsekretär habe Scholz die Agenda 2010 vorangetrieben, die den Menschen die Würde genommen habe, kritisiert die SPD-Lokalpolitikerin. Als Hamburger Bürgermeister habe Scholz den G20-Gipfel in die Hansestadt geholt, die Sicherheitsbedenken ignoriert und sei für die Schäden verantwortlich. Und als Bundesfinanzminister hätte er die jetzt von ihm geforderte Vermögensteuer längst umsetzen können, klagt Lange und wirbt für die Wahl der Scholz-Gegner Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken.

Letztes TV-Duell

Seit Monaten läuft die Suche nach einer neuen Parteiführung. Wer folgt auf Andrea Nahles, die von ihren Ämtern zurückgetreten war? Endspurt um den SPD-Vorsitz.

Am Montagabend hatten sich die beiden Kandidaten-Duos ein letztes Mal vor dem Mitgliedervotum ein TV-Duell geliefert. Ginge es nach dem Publikum in der Sendung, würden Walter-Borjans und Esken das Rennen machen. Glaubt man hingegen den Meinungsumfragen, kann Scholz bei den Wählern punkten, ist derzeit Deutschlands beliebtester SPD-Politiker.

Seit Dienstag können die rund 425 000 SPD-Mitglieder entscheiden, wer ihre Partei künftig führen soll. Ende kommender Woche wird das Ergebnis bekanntgegeben. In der ersten Runde hatte das Duo Scholz/Esken knapp vorn gelegen, dicht gefolgt von Walter-Borjans/Geywitz.

Groko-Befürworter gegen Groko-Gegner – so die Schlachtordnung. Während Scholz und Geywitz auf eine Fortsetzung des schwarz-roten Bündnisses im Bund setzen, wollen Walter-Borjans und Esken eine Neuauflage des Koalitionsvertrages oder einen Austritt aus der Groko.

Auf dem Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember in Berlin soll die neue SPD-Spitze offiziell bestätigt – und über den Verbleib in der Groko entschieden werden.

Neue Kandidatur

Überraschend kündigte Juso-Chef Kevin Kühnert, der das Duo Walter-Borjans und Esken unterstützt, seine Kandidatur für den SPD-Bundesvorstand an. Wer wie er Kursänderungen in der Partei fordere, dürfe die Verantwortung nicht anderen überlassen, begründete er seine Entscheidung. Der 30-Jährige schloss für sich aus, das Amt des Generalsekretärs zu übernehmen, kann sich aber vorstellen, Vizechef zu werden.