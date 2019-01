Im Nordwesten

Einsätze In Der Silvesternacht Zahlreiche Brände fordern Feuerwehren zum Jahresbeginn

Arbeitsreiche Nacht für die Brandretter im Nordwesten: In Bremen geriet ein Papierlager in Brand, in Osterholz-Scharmbeck wurden gleich drei Häuser ein Raub der Flammen und in Ostfriesland musste zeitweise eine Kreisstraße aufgrund starker Rauchentwicklung gesperrt werden.