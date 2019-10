Berlin Die Krise bei den Christdemokraten nach der Landtagswahl in Thüringen spitzt sich weiter zu. Nach Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gerät jetzt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel unter Druck. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der frühere CDU-Vizechef Roland Koch rechnen schonungslos mit ihr ab, lassen kein gutes Haar an ihrer Politik.

Es ist ein Frontalangriff auf die Kanzlerin: Merkels „Untätigkeit und die mangelnde Führung“ liege seit Jahren „wie ein Nebelteppich“ über dem Land. Das Wahldebakel von Thüringen sei „ein großes Misstrauensvotum“ gegen die Regierung in Berlin, vor allem gegen die Kanzlerin. Die Attacke kommt nicht von der Opposition, sondern von Merz. „Grottenschlecht“ sei das Erscheinungsbild der Großen Koalition und vor allem Merkel dafür verantwortlich. „Das kann so nicht weitergehen“, erklärt er in einem TV-Interview. Noch zwei weitere Jahre dieser Art des Regierens könnten sich Deutschland und Europa nicht leisten.

Nahezu zeitgleich schießt auch der frühere hessische Ministerpräsident und Merkel-Rivale Koch heftig verbal gegen die Kanzlerin, wirft ihr „Versagen von politischer Führung“ vor und fordert in einem Gastbeitrag für das Magazin „Cicero“ „eine Wende in der CDU“. So beklagt Koch eine permanente Verschleierung legitimer Konflikte durch Formelkompromisse in der Großen Koalition, die zur Stärkung der politischen Ränder führe. Merkel richte ihre Politik an Meinungsumfragen aus. „Hätte Helmut Kohl seine Entscheidungen von Meinungsumfragen abhängig gemacht, hätte er nichts bewirkt“, erklärt Koch.

Droht jetzt auf dem CDU-Bundesparteitag Ende November ein offener Aufstand? Läuft sich Merz für eine Kanzlerkandidatur warm? Spekuliert auch Koch auf ein Comeback in der Politik? Die beiden Merkel-Rivalen schießen sich auf die Kanzlerin ein, stoßen damit aber auf Widerstand.

Gesundheitsminister und CDU-Präside Jens Spahn warnte vor Personaldebatten. „Gute Sachdebatten mit Profil machen immun gegen Personaldebatten“, sagt er. „Wir haben intensiv gearbeitet die letzten 18 Monate, und das wollen wir auch weiter tun“, weist er Merz’ Kritik an der Arbeit der Regierung zurück. So habe man mit dem Soli-Abbau, im Bereich der Pflege und Infrastruktur sowie der Begrenzung der Zuwanderung ziemlich viel umgesetzt.

Rückendeckung auch von Bundesinnenminister Horst Seehofer. „Ich teile die Kritik von Friedrich Merz nicht“, sagte der CSU-Politiker. Natürlich sei die Union in einer schwierigen Lage. „Aber nach langer politischer Erfahrung weiß ich, dass in einer solche Lage Disziplin die beste Eigenschaft ist“, erklärte er.