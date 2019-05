Berlin Putschgerüchte in der SPD nur 48 Stunden vor dem Wahltag. Helle Aufregung am Freitag bei den Genossen. Die Nervosität ist groß. Der frühere SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz will offenbar seine Nachfolgerin An­drea Nahles ablösen – und zwar als Vorsitzende der Bundestagsfraktion.

Wie das Magazin „Der Spiegel“ berichtete, soll die SPD-Chefin Schulz zur Rede gestellt haben, nachdem sie von den Plänen ihres Vorgängers erfahren hatte. In einem vertraulichen Vieraugengespräch in der vergangenen Woche habe Schulz zwar Putsch-Absichten bestritten, nicht aber grundsätzliche Überlegungen über einen Führungswechsel oder eine Personalrochade, heißt es. Danach soll Schulz Nahles vorgeschlagen haben, ihr Amt als Fraktionschefin abzugeben und erneut das Arbeitsministerium zu übernehmen und vor allem mit Sozialpolitik zu punkten. Weder Schulz noch Nahles dementierten am Freitag die Berichte.

Unruhe und Nervosität in den Reihen der SPD. Was passiert, wenn die Sozialdemokraten am Sonntag auch bei der Europawahl und der Bremenwahl erneut abstürzen und weiter an Zustimmung verlieren? Bleibt Andrea Nahles an der Spitze von Partei und Fraktion? „Eindeutig ja!“, stellt sich SPD-Vizechef und Vizekanzler Olaf Scholz hinter sie.

Schulz gegen Nahles – der Rivale der Parteichefin soll bereits die Chancen für eine Ablösung in Gesprächen mit SPD-Bundestagsabgeordneten sondiert haben, heißt es in Parteikreisen. Eine Kampfkandidatur gegen Nahles habe er ausgeschlossen und versichert, nur für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren, wenn Nahles verzichte. Im September muss sich die SPD-Chefin zur Wiederwahl als Vorsitzende der Bundestagsfraktion stellen.

Außer Martin Schulz wird als möglicher Nachfolger an der Bundestags-Fraktionsspitze auch der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe im Bundestag, Achim Post, gehandelt. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil werden als Kandidaten genannt.

Für Nahles, die seit September 2017 an der Spitze der Fraktion steht und die Partei seit April 2018 führt, wäre eine solche Ämtertrennung wohl der Anfang vom Ende. Vor allem die Landesverbände Niedersachsen und Bayern machen Druck und drängen angesichts der SPD-Krise auf Veränderungen. Immer wieder hatte es in den vergangenen Monaten Kritik an Nahles gegeben, gab es Spekulationen, dass sie nach den Wahlen auch an der Parteispitze abgelöst werden und die Große Koalition auseinanderbrechen könnte. „Die Groko ist durch kein Ergebnis gefährdet“, hatte Nahles bereits kürzlich versichert.

Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die SPD mit Kanzlerkandidat Martin Schulz mit 20,5 Prozent ihr bis dato historisch schlechtestes Ergebnis geholt. Doch der Abwärtstrend hält an. Das Superwahljahr 2019 sehen nicht wenige in der Parteiführung schon als Schicksalsjahr in der stolzen 150-jährigen Geschichte der SPD. Bei den Genossen wächst die Sorge vor einem Absturz ins Bodenlose, vor dem Ende als Volkspartei.