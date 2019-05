Berlin Kein Wort von ihr am Ende: Andrea Nahles geht schweigend an den Kameras vorbei. Die SPD-Partei- und Fraktionschefin wirkt angeschlagen. Stürzt sie oder nicht? Mittwochabend 20.30 Uhr ist die Krisensitzung nach mehr als vier Stunden vorbei. Die erste Runde im SPD-Machtkampf ist geschlagen. Nahles hat Zeit gewonnen, mehr aber auch nicht.

Am nächsten Dienstag kommt es zum großen Showdown, wenn die SPD-Chefin die Vertrauensfrage stellt, sich früher als eigentlich geplant wieder zur Fraktionschefin wählen lassen will – doch der Ausgang scheint offen zu sein. Ein Gegenkandidat ist zwar bisher nicht in Sicht. In der Fraktion habe es aber jede Menge Kritik an ihr gegeben, berichten Teilnehmer später.

Am Mittwoch jagt eine Krisensitzung der SPD-Bundestagsabgeordneten unter der Reichstagskuppel die nächste. Doch der Putsch gegen Nahles, über den viel spekuliert worden war, findet erst einmal nicht statt. Rivale Martin Schulz zieht zurück, will Nahles das Amt der Fraktionschefin nicht streitig machen. In einem Schreiben an die SPD-Bundestagsabgeordneten sorgt der frühere Parteichef für Klarheit: „Ich werde nicht für den Fraktionsvorsitz kandidieren“, versichert er.

Der heftige Machtkampf geht dennoch weiter. Nahles steht wegen der Talfahrt der SPD in den Meinungsumfragen und ihres Führungsstils seit Längerem massiv in der Kritik. Nach dem Wahldebakel vom Sonntag spitzt sich die Lage jetzt dramatisch zu, werden sogar Rücktrittsforderungen laut: „Alle Abgeordnetenkollegen hören an der Basis, dass es mit Andrea Nahles nicht mehr weitergehen kann“, sagt SPD-Wirtschaftsexperte Florian Post.

Aber bisher wagt sich niemand aus der Deckung. Dennoch: In der Bundestagsfraktion wird nicht ausgeschlossen, dass es am Dienstag einen Gegenkandidaten geben wird. „Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es einen Herausforderer geben wird“, sagt Johann Saathoff aus Pewsum (Kreis Aurich), Chef der niedersächsischen SPD-Landesgruppe im Bundestag.

Nach der Absage von Schulz wird unter anderem Fraktionsvize Achim Post aus Nordrhein-Westfalen als möglicher Herausforderer genannt. Fraktionsvize Matthias Miersch aus Niedersachsen soll ebenfalls Ambitionen haben. Vor allem bei den Abgeordneten aus Niedersachsen und NRW ist der Unmut groß. Denn eigentlich sollte die Wahl zur Fraktionsspitze erst im September stattfinden.

Die SPD-Fraktionschefin hat laut einem Medienbericht bei Probeabstimmungen in den drei Parteigruppen am Mittwoch keine Mehrheit bekommen. Sowohl im konservativen Seeheimer Kreis, bei den Netzwerkern und den Parteilinken habe es „nicht annähernd eine Mehrheit für Nahles gegeben“, melden die Zeitungen der VRM-Gruppe (u. a. Gießener Anzeiger) unter Berufung auf Parteikreise.

Es sei deshalb wahrscheinlich, dass sich doch noch Konkurrenten für Nahles melden.