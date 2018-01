Berlin „Sigmar Gabriel verwechselt sein Amt als Außenminister offenbar mit dem verlorenen SPD-Vorsitz“, schimpft Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour. Die SPD arbeitet unter Federführung des Auswärtigen Amtes an einer Strategie gegen das Kanzleramt für eine mögliche neue Große Koalition. Für die Opposition ein klares Foul: „Beamte des Außenministeriums für SPD-Anliegen einzusetzen, ist indirekte illegale Parteienfinanzierung“, wirft der Bundestagsabgeordnete Nouripour den Sozialdemokraten am Dienstag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion vor. Gabriel habe als Außenminister Deutschland in der Welt zu repräsentieren, „und nicht Grabenkämpfe in der Regierung anzuzetteln“, so Nouripour. „Das scheint der Vizekanzler vergessen zu haben.“

Anlass der Kritik: Das Außenamt schmiedet einen Schlachtplan gegen das Kanzleramt, damit die SPD-Ressorts bei einer Neuauflage von Schwarz/Rot nicht wieder von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an die kurze Leine gelegt werden. Ein entsprechendes Papier aus dem Referat Ressort-Koordinierung liegt unserer Berliner Redaktion vor. Vorbereitet werden „konkrete Verbesserungsvorschläge für den Fall einer fortgesetzten Zusammenarbeit mit der Union“, um „Negativerfahrungen“ der letzten Legislaturperiode zu vermeiden.

Im Klartext: Die SPD fühlte sich in der letzten Groko über den Tisch gezogen. Die von ihr geführten Ministerien werden jetzt um Vorschläge gebeten, wie dies in einer neuen Groko zu verhindern sei. Als abschreckendes Beispiel wird die sogenannte Frühkoordinierung genannt, wonach Gesetzesvorschläge der SPD-Ministerien schon im Frühstadium mit dem Kanzleramt sowie mit der Unionsfraktion abgestimmt werden müssen. Die Ressorthoheit sei dadurch ausgehebelt worden.

Anti-Merkel-Schlachtplan für die neue Groko? Zimmert ausgerechnet Gabriel, der bei den Sondierungen offiziell keine Rolle spielt, mit seinen Außenamtsbeamten ein Bollwerk gegen die Union? Bei der SPD winkt man ab. Keine Stellungnahme im Willy-Brandt-Haus. Auch die Union hält sich mit Kritik zurück.

Umso klarere Worte kommen von der Opposition. „Es wäre schon bemerkenswert, wenn der Vizekanzler und Außenminister Parteiarbeit aus seinem Ministerium heraus machen würde“, so der FDP-Chef Christian Lindner im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Der Vorgang werfe gleich mehrere Fragen auf: „Wie arbeitet eigentlich das Auswärtige Amt? Wie steht es um die Zusammenarbeit? Und wie steht es um die Machtverhältnisse in der SPD?“

Entrüstung auch bei der Linkspartei: „Die SPD hat in der Tat nicht wirklich Grund, stolz auf ihre Arbeit in der Großen Koalition zu sein. Es lässt aber tief blicken, dass man im Willy-Brandt-Haus offenbar so fest davon ausgeht, erneut den Weg in die Groko zu gehen, dass das Auswärtige Amt mit der Koordination der strategischen politischen Arbeit der SPD betraut wird“, sagt Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken-Bundestagsfraktion, im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.