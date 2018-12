Berlin Katarina Barley hat schon Angst, dass ihre Redezeit verstreicht, ohne dass sie ein Wort geredet hat. Bereits bevor sie ihre Bewerbungsrede am Sonntag beim kleinen Parteitag in Berlin beginnt, will der Applaus nicht enden. Als sie endlich anfangen kann, impft sie ihrer SPD Mut ein. Die knapp 200 Delegierten belohnen es: Mit 99 Prozent wird sie zur deutschen Spitzenkandidatin für die Europawahl Ende Mai gewählt. „Wir stehen am Scheideweg“, sagt Barley mit Blick auf nationalistische Bewegungen in Europa. Am Scheideweg steht aber auch die SPD. Und vor allem eine, der die Herzen nicht so zufliegen: Andrea Nahles.

Es spricht nicht für das Selbstbewusstsein der Partei, dass die Hoffnung auf einen Aufschwung zuletzt vor allem den Namen Friedrich Merz trug. Mit ihm als CDU-Chef hofften viele, das SPD-Profil in der schwarz-roten Koalition durch mehr Streit schärfen zu können. Man sehnte sich nach einem klar greifbaren Gegner. Nun ist es anders gekommen. Nahles attestiert Annegret Kramp-Karrenbauer, sie trete als Angela Merkels CDU-Nachfolgerin in „große Fußstapfen“.

Merkel war 18 Jahre Parteichefin, bei Nahles wetten derzeit nur wenige darauf, dass sie 18 Monate schafft. Ein Abgeordneter spricht von teils gespenstischen Szenen in Sitzungen, wenn Nahles kaum Applaus bekommt. Zugleich wird es als unfair kritisiert, dass alle Schuld für den Umfrageabsturz auf 14 Prozent bei ihr abgeladen wird. Die herumkrebsende SPD ist verunsichert bis verzweifelt.

Während die CDU, der man gern fehlende innerparteiliche Demokratie vorwarf, im Rennen um Merkels Nachfolge erblühte, verdankt Nahles ihren Vorsitz einer Absprache im kleinen Zirkel, etwa mit Vizekanzler Olaf Scholz.

Die SPD-Chefin rackert sich zwar ab, aber es läuft kaum etwas rund. Abgeordnete kreiden ihr falsche Beratung, fehlendes Basisgespür und „infantile Auftritte“ wie das Abküssen von Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras an.

Nahles größter Verbündeter ist die Angst vor einem Debakel bei einer Neuwahl – und der Mangel an Interessenten für den Parteivorsitz. Als bestgeeigneter Kandidat fällt immer wieder der Name von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.

Es gibt im Prinzip gerade zwei sozialdemokratische Parteien – die Regierungs-SPD von Scholz, die erleichtert die Wahl Kramp-Karrenbauers zur CDU-Chefin zur Kenntnis genommen hat, weil diese mit der Kanzlerin gut harmonieren dürfte. Und dann ist da die frustrierte Basis-SPD, die sich eher Merz wünschte, um wieder klarer Unterschiede herausstreichen zu können.