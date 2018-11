Endet die Kanzlerschaft von Angela Merkel schneller als erwartet? Altkanzler Gerhard Schröder jedenfalls rechnet fest damit. Und der ehemalige SPD-Chef hat Erfahrung damit, was es heißt, wenn ein Regierungschef den Parteivorsitz abgibt, beides nicht mehr in einer Hand liegt. 2004 markierte dies den schleichenden Verlust der Macht und das Ende seiner Kanzlerschaft, schließlich das Aus für Rot/Grün und den Regierungswechsel. 14 Jahre später droht jetzt Nachfolgerin Angela Merkel das gleiche Schicksal. Schröder jedenfalls ist sich da sicher.

Der Altkanzler legt den Finger in die Wunde und stimmt schon mal den Abgesang auf Angela Merkel an. „Spätestens im Frühsommer“ kommenden Jahres werde es Neuwahlen geben, prophezeite der frühere Parteichef das Ende von Merkels Kanzlerschaft beim Auftritt bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.

Schröder rechnet fest mit Friedrich Merz als neuem CDU-Chef. Und der werde nicht „die besonderen Loyalitäten“ unter Beweis stellen, die es bräuchte, damit Merkel Kanzlerin bleiben könne. Auch in der Großen Koalition werde es mit dem CDU-Mann nicht leichter. Er könne sich nicht vorstellen, dass „meine Partei alles aushalten kann“, rechnet Schröder mit einem vorzeitigen Ende des schwarz-roten Bündnisses. „Die Vertrauensfrage ist für jeden Kanzler eine Möglichkeit, Gefolgschaft zu erzwingen. Ich würde es an ihrer Stelle heute machen“, lautet Schröders Rat, es ihm gleichzutun. Merkel selbst hatte es in der Vergangenheit stets abgelehnt, von dem Instrument der Vertrauensfrage im Bundestag Gebrauch zu machen.

Merkels Rückzug auf Raten – die Kanzlerin hatte in der vergangenen Woche angekündigt, auf dem Hamburger CDU-Parteitag nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandieren. Sie sei jedoch bereit, das Amt der Regierungschefin bis zum Ende der Wahlperiode weiter auszuüben. Merkels Manöver war der Versuch, einen Putsch, eine Revolte in den eigenen Reihen zu verhindern und ihr Regierungsamt weiter zu behalten.

Ursprünglich wollte sie auf dem Bundesparteitag in Hamburg erneut für den Parteivorsitz kandidieren. Neben dem früheren Chef der Bundestagsfraktion Friedrich Merz haben auch Gesundheitsminister Jens Spahn und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt.

Schröders späte Revanche – schließlich hatte ihm Merkel 2004, damals noch als Oppositionsführerin, nach seiner Rückzugsankündigung einen fatalen Fehler bescheinigt und frohlockt. Die CDU-Chefin hatte ihm damals „Autoritätsverlust auf ganzer Linie“ attestiert. Jetzt kommt der Konter: Merkel habe „ihren Zenit überschritten“, so der frühere SPD-Chef.