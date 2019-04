Berlin Am Ende drohen dann doch noch eine offene Rebellion und eine Schlappe für FDP-Chef Christian Lindner und seine neue Generalsekretärin Linda Teuteberg. Plötzlich ist erst einmal Schluss mit Harmonie und Geschlossenheit beim Bundesparteitag der Liberalen in Berlin-Kreuzberg. Doch nach zwei Stunden teilweise heftiger und kontroverser Debatte behält die Parteiführung noch die Oberhand. Keine Frauenquote, aber „Zielvereinbarungen“, um den Frauenanteil in der Parteiführung und unter den Mandatsträgern zu erhöhen, so der Beschluss der rund 660 Delegierten. Doch selbst das geht nicht wenigen Liberalen in der Halle zu weit. Sie wollen keine Sonderregelung und machen mit einem eigenen Antrag dagegen mobil, wollen die Pläne des Bundesvorstandes kippen. Ohne Erfolg, 60,6 Prozent stimmen schließlich für die „Quote light“. Rückendeckung für Lindner und Teuteberg.

Mehr Wählerinnen und mehr Frauen in der Partei, so lautet das erklärte Ziel. Doch über den Weg dorthin wird kräftig gestritten. Den einen gehen die geplanten Zielvorgaben zu weit, den anderen dagegen nicht weit genug. Die Quotendebatte droht die Partei zu spalten. Sie stehe hier für viele Frauen aus der Partei, erklärte etwa die NRW-Delegierte Anna-Tina Pannes. „Und ich sage Ihnen: Wir wollen diese Quote nicht“, lehnte sie die Pläne der Parteispitze ab. Die Kritiker der Frauenförderung sehen darin einen Verstoß gegen das liberale Leistungsprinzip.

Am Ende bleibt es schließlich bei dem Kompromiss. „Zielvorgaben sind gerade keine Quote“, kämpft die neue Generalsekretärin Linda Teuteberg energisch dafür, dass die FDP nicht weiterhin vor allem eine Männerpartei bleibt. „Lasst es uns ausprobieren, aber lasst uns keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass es uns ernst ist“, wirbt sie am Schluss der Debatte für die umstrittenen Zielvorgaben – mit Erfolg. Die junge Bundestagsabgeordnete (38) aus Brandenburg, gerade mit 92 Prozent ins Amt der Generalsekretärin gewählt und von den Delegierten gefeiert, gilt als neue Hoffnungsträgerin der Liberalen, soll vor allem auch dafür sorgen, dass die Partei für Frauen attraktiver wird. „Wir erkennen den Wert von Vielfalt an und setzen uns dafür ein, den Anteil von Frauen in Ämtern und Mandaten zu erhöhen“, heißt es in dem Beschluss, der am Ende eine Mehrheit erhält.

Nur jedes fünfte FDP-Mitglied ist eine Frau. Nur CSU und AfD haben einen noch geringeren Frauenanteil. Mit den liberalen Zielvorgaben will Parteichef Lindner jetzt sein Frauenproblem lösen. Doch die Debatte auf dem Parteitag zeigt, wie sehr hier die Meinungen in der Partei auseinandergehen.