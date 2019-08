Berlin Es wird unübersichtlich im Kandidatenfeld der SPD. Einer zieht sich zurück – ein bisschen. „Ich gehe davon aus, dass ich nicht kandidieren werde“, sagt Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil am Montag und lässt damit weiter alles offen.

Die Debatte um die Nachfolge der zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles droht zum Sommertheater zu werden. Die Partei setzt auf Mitgliederbefragung und Eigeninitiativen. Das neue Verfahren sollte der Partei eigentlich einen Mobilisierungsschub bringen – pünktlich zu den Landtagswahlen im Herbst im Osten. Nun wächst das Bewerberfeld und damit das Chaos. „Kandidaten-Kirmes“ lästert die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Der Nächste im Ring: Robert Maier, 39 Jahre alt, Gründer von Internetfirmen, Vize-Chef des einflussreichen SPD-Wirtschaftsforums. Sein Programm ist ein Mix aus rechter Rhetorik und sozialliberaler Offenheit: Innere Sicherheit, harter Kurs in der Migrationspolitik – das gefällt der Parteirechten. Abschaffung des Soli – das kommt an bei der Wirtschaft. Kampf gegen die AfD und höhere Erbschaftssteuer - da kann sogar die SPD-Linke zustimmen. „Ich will nicht tatenlos zusehen, wie die Partei den Bach runtergeht“, begründet Maier seine Bewerbung. Ausdrücklich tritt er als Einzelkandidat an. „Die Doppelspitze löst kein einziges Problem“, so Maier.

Aber in der Partei wird es jetzt langsam unüberschaubar. In der linken Ecke treten an: Michael Roth, Europa-Staatsminister, und die frühere nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Christina Kampmann. Ebenfalls zur Parteilinken zählen SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach und die anerkannte Klimapolitikerin Nina Scheer. Ebenso das Oberbürgermeister Duo Simone Lange und Alexander Ahrens.

Die Politik-Professorin Gesine Schwan sucht noch nach einem Tandempartner. Auch Juso-Chef Kevin Kühnert kokettiert mit einer Kandidatur. Nur Niedersachsens Regierungschef Weil zaudert verzagt, wagt sich nicht aus der Deckung. „Da werden sich aber ab Mitte August auch noch echte Hochkaräter melden“, sagt der SPD-Abgeordnete Florian Post. Gerechnet wird mit einer Kandidatur von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, seine potenzielle Duett-Partnerin, Familienministerin Franziska Giffey, muss aber noch eine Prüfung ihrer Doktorarbeit wegen Plagiatsverdacht durch die FU Berlin überstehen. Gerechnet wird mit weiteren Spitzenbewerbungen – etwa von Außenminister Heiko Maas.

Gefordert sind die Unterstützung durch einen Landesverband oder fünf Bezirken beziehungsweise Unterbezirke. Bislang erfüllt nur das Duo Kampmann/Roth diese Bedingung. Die Bewerberfrist läuft am 1. September aus.