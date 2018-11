Berlin Im Rennen um den CDU-Vorsitz hat Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem aktuellen Politbarometer, die die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für diese Zeitung und das ZDF ermittelte, die größten Chancen. 38 Prozent der Befragten meinen, dass die frühere saarländische Ministerpräsidentin Nachfolgerin von Angela Merkel werden sollte. Das seien drei Prozentpunkte mehr als vor zwei Wochen. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz kommt auf 29 Prozent (minus 4), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nur auf sechs Prozent (minus 1).

Merkel will das Amt nach zuletzt schlechten Wahlergebnissen ihrer Partei und der internen Dauerdebatte um die Flüchtlingskrise nach 18 Jahren abgeben, aber für diese Wahlperiode noch Kanzlerin der Großen Koalition bleiben. Die Entscheidung über ihre Nachfolge treffen die 1001 Delegierten des Bundesparteitags am 7. Dezember in Hamburg.

Die Gunst der CDU-Wähler ist nicht direkt ausschlaggebend, aber ein möglicher Faktor in der Meinungsbildung der Delegierten. Mit der vierten CDU-Regionalkonferenz am Donnerstagabend in Halle ist die erste Runde der Vorstellungen an der Parteibasis absolviert. Es folgen weitere vier Konferenzen, die nächste am Dienstag in Böblingen, dann am Mittwoch in Düsseldorf, am Donnerstag in Bremen und am Freitag in Berlin.

Zur Halbzeit der Werbetour schließt Spahn einen Rückzug von seiner Kandidatur aus. „Ich habe das Gefühl: Die Stimmung dreht sich“, sagte er dem „Focus“. Entscheidend seien nicht die Werte in Umfragen, sondern die Delegierten auf dem Parteitag Anfang Dezember. Deshalb wolle er seinen Wahlkampf weiterführen und den Rückstand bei den Zustimmungswerten zu Merz und Kramp-Karrenbauer aufholen. Während Spahn und Merz als konservativ gelten, wird Kramp-Karrenbauer trotz teils anderer Akzente weitgehend als jemand gesehen, die Merkels Kurs stützt und ihren Stil pflegt.

Den größten Wirbel lösten Asyl-Äußerungen von Merz aus. Im sachsen-anhaltinischen Halle bekannte er sich klar zum Grundrecht auf Asyl, nachdem er mit einer Äußerung zuvor im thüringischen Seebach heftige Kritik ausgelöst hatte. Dort hatte er in Zweifel gezogen, dass das im Grundgesetz festgeschriebene Individualrecht auf Asyl „in dieser Form fortbestehen“ könne. Was er diskutieren wolle, sei, ob einzelne Asylaspekte nicht über (normale) Gesetze geregelt werden sollten – um am Ende eine einheitliche europäische Praxis zu erreichen.