Berlin Die Zahl der ausländischen Pflegekräfte hat sich in den vergangenen vier Jahren fast verdoppelt. Vor einem Jahr waren in Deutschland 128 000 Pflegerinnen und Pfleger aus dem Ausland sozialversicherungspflichtig in der Kranken- und Altenpflege angestellt. Hinzu kamen knapp 6000 geringfügig Beschäftigte. Im Jahr 2013 hatte die Zahl noch bei 74 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 5300 geringfügig Beschäftigten gelegen. Das geht aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt. Die Hälfte der ausländischen Pflegekräfte (66 000) stammt aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat. 18 000 Pflegerinnen und Pfleger kommen vom Balkan. 3500 Pflegerinnen und Pfleger kommen aus Asylherkunftsländern. „Wenn ausländische Pfleger nach Deutschland kommen möchten, dann sollten keine unnötigen Barrieren geschaffen und ihr Engagement unterstützt werden“, sagte Stephan Brandner, Gesundheitsfachpolitiker der AfD-Bundestagsfraktion.

