Berlin Mehr Stellen, attraktivere Arbeitsbedingungen, Hilfen bei der Betreuung zu Hause: Mit einem Milliardenpaket will die große Koalition die Personalnot in der Pflege lindern.

Der Bundestag beschloss am Freitag ein Gesetzesvorhaben von Gesundheitsminister Jens Spahn, das unter anderem 13 000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege vorsieht. Damit werde das Versprechen an alle Pflegekräfte eingelöst, ihren Berufsalltag konkret zu verbessern, sagte der CDU-Politiker. In der Alten- und Krankenpflege sind rund 35 000 Stellen unbesetzt. Ein generelles Problem ist, neue Stellen tatsächlich zu besetzen.

Ab 1. Januar 2019 könnten Krankenhäuser und stationäre Einrichtungen neues Pflegepersonal einstellen, sagte Spahn. Krankenkassen sollen jede aufgestockte Pflegestelle künftig bezahlen. Um den Arbeitsalltag zu entzerren, sollen sich Pflegekräfte weniger mit Bürokratie aufhalten müssen.

Aufgrund der Schicht-, Wochenend- und Nachtdienste soll eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden. Der Sozialverband VdK nannte das Gesetz einen „ersten Schritt“, der aber nicht ausreiche.