Berlin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will sich aus dem laufenden Rennen um den SPD-Vorsitz raushalten. Sie habe sich am Anfang des Bewerbungsprozesses entschieden, nicht anzutreten. „Und zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens kann ich Ihnen sagen, werde ich auch bei dieser Entscheidung bleiben“, sagte Giffey am Donnerstag in Mainz.

Wegen der drohenden Aberkennung des Doktor-Titels hatte sie im Sommer bekanntgegeben, sich nicht für den SPD-Vorsitz zu bewerben und im Falle einer Aberkennung des Titels von ihrem Ministeramt zurückzutreten. Nach der Entscheidung der Freien Universität Berlin (FU) am Mittwoch, ihr den Doktorgrad nicht abzuerkennen, war sofort die Frage aufgekommen, ob Giffey ungeachtet des laufenden Bewerbungsverfahrens bei der SPD doch noch für den Parteivorsitz kandidieren könnte, denn die 41-Jährige gilt vielen in der Partei als Hoffnungsträgerin.

Die FU hatte nach monatelanger Prüfung entschieden, Giffey für ihre Doktorarbeit lediglich zu rügen. In der Arbeit gebe es Mängel, das Gesamtbild rechtfertige aber nicht die Entziehung des Doktorgrades, hieß es am Donnerstag.