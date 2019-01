Berlin Die Grünen haben einer Umfrage zufolge zu Jahresbeginn bundesweit wieder an Zustimmung gewonnen. In dem am Freitag veröffentlichten Politbarometer, das die Forschungsgruppe Wahlen für diese Zeitung und das ZDF ermittelte, legte die Partei im Vergleich zur letzten Erhebung Mitte Dezember zwei Punkte zu und käme nun auf 21 Prozent, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Union steht demnach bei 29 Prozent (minus eins), SPD und AfD liegen bei jeweils 14 Prozent (jeweils minus eins). Die FDP verbessert sich laut der Umfrage um einen Punkt auf acht Prozent, die Linke kommt unverändert auf neun Prozent. Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.

Im tags zuvor veröffentlichten ARD-„Deutschlandtrend“ waren die Union auf 29, die Grünen auf 20, die SPD auf 15 und die AfD auf 14 Prozent gekommen. FDP und Linke erreichten jeweils neun Prozent.

Unterdessen gehen laut Politbarometer wieder mehr Menschen davon aus, dass die jetzige Bundesregierung aus Union und SPD durchhält. 69 Prozent der Befragten sagten, sie glaubten, dass die amtierende Koalition bis zur regulären Bundestagswahl 2021 halten werde. Im November hatten diese Frage nur 53 Prozent positiv beantwortet.