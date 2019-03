Berlin Erstmals hat der Grünen-Vorsitzende – und amtierende Oldenburger Grünkohlkönig – Robert Habeck im Politbarometer Platz eins auf der Liste der zehn wichtigsten Politiker erklommen. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 erhält der 49-Jährige einen Durchschnittswert von 1,4. Das ergibt die Umfrage, die die Forschungsgruppe Wahlen für unsere Zeitung und das ZDF ermittelt hat.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 30 Prozent (minus eins) und die SPD auf 15 Prozent (minus eins). Die Grünen kämen unverändert auf 19 Prozent. Die AfD könnte auf 13 Prozent (plus eins) zulegen, ebenso die FDP auf neun Prozent (plus eins) und die Linke auf neun Prozent (plus eins). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.