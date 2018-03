Berlin Knapp die Hälfte der Deutschen bewertet die neue Regierungsmannschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) positiv. 45 Prozent der Befragten gaben in dem am Freitag veröffentlichten Politbarometer, das die Forschungsgruppe Wahlen für diese Zeitung und das ZDF ermittelt hat, an, mit den neuen Ministern eher zufrieden zu sein. Knapp ein Drittel (31 Prozent) ist eher unzufrieden. Allerdings: Knapp jeder Vierte traut sich noch kein Urteil zu. Mit ihrer vierten Wahl zur Bundeskanzlerin steigt die Zustimmung zur Person Angela Merkel im höchsten Regierungsamt marginal an. 55 Prozent finden ihre Wiederwahl gut.

Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, landet die Union nur noch bei 32 Prozent (-1). Die SPD könnte sich hingegen auf 19 Prozent verbessern – ein Plus von zwei Prozentpunkten. Die AfD läge bei 13 Prozent (-1). Die Grünen kämen erneut auf zwölf Prozent und die Linken auf elf Prozent. Die FDP erreicht jetzt neun Prozent (+1). Neben einer Großen Koalition hat nur ein Jamaika-Bündnis eine parlamentarische Mehrheit.