Berlin Zwar blickt immer noch ein Großteil der Deutschen positiv auf die Europäische Union, doch längst nicht mehr so viele wie noch vor wenigen Monaten. Das geht aus dem Politbarometer hervor, das die Forschungsgruppe Wahlen für unsere Zeitung und das ZDF erstellt hat.

Demnach verbinden 49 Prozent aller Befragten mit der EU-Mitgliedschaft überwiegend Vorteile für unsere Bevölkerung. Im Mai waren es noch 55 Prozent, im Juli immerhin noch 52 Prozent. Für 13 Prozent überwiegen inzwischen hingegen die Nachteile (Mai: zehn Prozent; Juli: elf Prozent). Und 36 Prozent sind der Ansicht, dass die EU für Deutschland so viele Vor- wie Nachteile bringt (Mai: 32 Prozent; Juli: 35 Prozent).

• Euro

Konstant auf hohem Niveau ist hingegen die Einstellung zum Euro: Dass wir ihn als Währung haben, finden aktuell 71 Prozent gut (Ende November 2018: 70 Prozent) und 26 Prozent schlecht (Ende November 2018: 27 Prozent).

Nach wie vor findet eine Mehrheit den Austritt Großbritanniens aus der EU schlecht (65 Prozent), nur neun Prozent der Deutschen befürworten einen Brexit, und einem Viertel (24 Prozent) der Bevölkerung ist dieser egal. Im Oktober lagen die Werte genauso hoch.

Wenn es nun tatsächlich zu einem Brexit kommt, sind knapp drei Viertel aller Befragten (73 Prozent) der Ansicht, der Austritt ist für die europäische Gemeinschaft langfristig eher schlecht, 14 Prozent sehen das Ausscheiden Großbritanniens auf lange Sicht eher positiv für die EU (weiß nicht: 13 Prozent).

Dass sich Großbritannien mit dem Austritt selbst mehr schadet als nutzt, meinen 84 Prozent, lediglich acht Prozent gehen von positiven Folgen für das Land aus (weiß nicht: acht Prozent).

Die Mehrheit schätzt die Erfolgschancen der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einer neuen Umfrage zufolge pessimistisch ein. Nur 23 Prozent aller Befragten erwarten, dass sie die SPD erfolgreich in die Zukunft führen werden. 62 Prozent sehen das nicht so. Esken und Walter-Borjans waren vergangenes Wochenende offiziell an die Spitze der Partei gewählt worden.

• SPD-Linkskurs

Wenn der Kurs der SPD jetzt stärker nach links geht, meinen demnach 41 Prozent aller Befragten, dass das der SPD eher nützen wird; 48 Prozent erwarten, dass ihr das eher schadet.

• Sonntagsfrage

Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union dem Politbarometer zufolge weiterhin auf 27 Prozent. Die Grünen verharren bei 23 Prozent wie auch die SPD bei 13 und die AfD bei 14 Prozent. Die FDP legt einen Punkt zu auf acht Prozent, die Linke dagegen verliert einen Punkt auf neun Prozent.