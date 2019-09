Berlin Die SPD sollte nach Auffassung fast der Hälfte der Wahlberechtigten politisch nach links rücken. Im neuen Politbarometer, das die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen für unsere Zeitung und das ZDF ermittelt hat, gaben 44 Prozent aller Befragten und 45 Prozent aller SPD-Anhänger an, die Partei solle mehr linke Positionen vertreten. Weniger linke Positionen wünschten sich 21 Prozent der Wahlberechtigten beziehungsweise 16 Prozent der SPD-Anhänger. Keine größeren Änderungen wollen 25 beziehungsweise 32 Prozent der Befragten.

Die SPD ist derzeit auf der Suche nach einer neuen Führung. Um den Vorsitz bewerben sich 15 Frauen und Männer. Der Ausgang dürfte Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung der SPD haben.

• SPd in der Groko

In der Frage, ob die Sozialdemokraten in der Großen Koalition mit der CDU/CSU bleiben soll, sind die Befragten gespalten. Die Hälfte sieht die SPD in der Opposition besser aufgehoben, unter den Anhängern der SPD sind es ebenfalls 45 Prozent.

• Haltbarkeit der Groko

Gleichzeitig gehen die Bürger immer mehr davon aus, dass die Große Koalition bis zur regulären nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 weiterregieren wird. Inzwischen rechnen 72 Prozent der Wahlberechtigten damit, dass das Bündnis die ganze Wahlperiode durchhalten wird – das sind zwölf Prozentpunkte mehr als noch im Juni. Von einem vorzeitigen Ende der Großen Koalition gehen inzwischen nur noch 22 Prozent (Juni: 34 Prozent) aus.

• Kanzlerin Merkel

73 Prozent der Befragten insgesamt fanden es auch gut, dass Angela Merkel bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben wird. Besonders hoch war die Zustimmung hierfür – erwartbar – bei den CDU-Anhängern (88 Prozent) und – überraschenderweise – bei den Grünen (85 Prozent).

• Regierungsarbeit

Auch die Zustimmung zur Arbeit der Großen Koalition wächst. 62 Prozent der Wahlberechtigten finden inzwischen, dass die Bundesregierung eine gute Arbeit macht. Im August waren es nur 50 Prozent gewesen.

• Sonntagsfrage

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen als einziges Zweierbündnis eine klare Mehrheit. Für Grün/Rot/Rot würde es knapp nicht reichen. Die Union käme unverändert auf 28 Prozent. Die Grünen könnten noch mit 24 Prozent (-1) rechnen. Die SPD würde etwas deutlicher zulegen auf 15 Prozent (+2), die AfD käme weiterhin auf 13 Prozent, die FDP würde nach Verlusten sechs Prozent (-1) erreichen und die Linke unverändert sieben Prozent.

• CDU-Chefin AKK

Nicht zufrieden kann die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sein. 71 Prozent der Befragten trauen ihr nicht zu, ihre Partei erfolgreich in die Zukunft zu führen, nur 19 Prozent glauben an sie. Selbst unter den Unions-Anhängern glauben 57 Prozent nicht an die CDU-Vorsitzende, nur 34 Prozent gehen davon aus, dass sie die Partei erfolgreich führen wird.