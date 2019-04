Berlin Hohe Mieten und fehlender Wohnraum sind für fast sieben von zehn Bundesbürgern ein wichtiges Thema. Doch die Forderung nach einer Enteignung und Entschädigung von großen Wohnungsbaugesellschaften sehen viele kritisch. 67 Prozent würden ein solches Vorgehen ablehnen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen für unsere Zeitung und das ZDF hervorgeht. Nur 26 Prozent würden Enteignungen unterstützen, darunter am häufigsten Anhänger der Linken (44).

Auch die Effizienz der Maßnahme wird stark in Zweifel gezogen: Fast drei Viertel (73 Prozent) glauben nicht, dass Enteignungen zu einer Verbesserung der Lage auf dem Wohnungsmarkt führen würden. Nur 21 Prozent setzen darauf.

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde sich die Union zum zweiten Mal in Folge auf jetzt 28 Prozent (minus zwei) verschlechtern. Die SPD könnte sich auf 17 Prozent steigern (plus zwei). Zulegen könnten auch die Grünen auf 20 Prozent (plus eins). Während AfD (13 Prozent) und Linke (neun) unverändert blieben, würde die FDP leicht auf acht Prozent (minus eins) einbüßen. Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit, die aber sehr knapp ausfiele.

Wesentlich größer als vor fünf Jahren (April 2014: 28 Prozent) fällt das Interesse an der Europawahl aus. Nach 41 Prozent vor zwei Wochen sagten jetzt 48 Prozent der Befragten, dass sie sich stark dafür interessieren.

Wenn das Europaparlament schon an diesem Sonntag gewählt werden würde, kämen die Grünen der Umfrage zufolge auf 19 Prozent der Stimmen (plus eins) und würden die SPD (unverändert 18) von Rang zwei verdrängen. Die Union hätte zwar einen Prozentpunkt verloren, würde mit 32 Prozent aber immer noch klar vorn liegen.