Politiker wollen „lokales Roaming“ erzwingen

Berlin Beim Mobilfunkausbau in Deutschland wollen führende Bundestagsabgeordnete der Union und SPD die Netzbetreiber zur Zusammenarbeit zwingen. Sie pochen auf ein „lokales Roaming“, bei dem ein Telekommunikationsunternehmen unter bestimmten Bedingungen sein Netz gegen Entgelt für Konkurrenten öffnen müsste. Durch so eine Regel könnten aus Sicht der Politiker regionale und lokale Funklöcher geschlossen werden. Bekommt ein Kunde mit seinem Smartphone kein Netz seines Anbieters, würde er mit dem Netz des lokal stärker vertretenen Konkurrenten verbunden. Unterschrieben wurde der Brief von sechs stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, darunter die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann aus Leer. „Der Entscheidungsentwurf wurde deutlich verbessert. Aber das reicht noch nicht“, sagte Connemann auf Nachfrage der NWZ. Denn gerade in ländlichen Regionen sei die Gefahr eines Mobilfunkflickenteppichs nach wie vor groß.