Politisches Interesse so stark wie lange nicht

Berlin Die Bundesbürger sind laut einer Studie der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF politisch so interessiert wie lange nicht mehr. 56 Prozent der Befragten gaben zwischen Januar und September 2017 an, sie hätten ein starkes oder sehr starkes politisches Interesse. Das ist der höchste Wert seit 20 Jahren. Die Zunahme zeigt sich in allen Altersgruppen.

Kaum oder gar nicht politisch interessiert waren von Januar bis September 2017 demnach 10 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren.