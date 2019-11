Pompeo lobt Deutschland als Partner

Berlin Die Regierungen der USA und Deutschlands haben trotz aller politischen Differenzen ihre Partnerschaft betont. Am zweiten Tag seines Deutschland-Besuchs rief US-Außenminister Mike Pompeo Deutschland zum gemeinsamen Kampf für die Freiheit auf. „Wir müssen anerkennen, dass Freiheit niemals garantiert ist“, sagte er am Freitag in einer Rede in Berlin.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wies später auf die Konflikte in Afghanistan, Syrien, Libyen und in der Ukraine hin. Sie versicherte Pompeo, „dass Deutschland eine aktive Rolle spielen will, um diese Probleme zu lösen“.

Pompeo lobte die Zusammenarbeit mit Deutschland. Er nannte Merkel eine „große Freundin der Vereinigten Staaten“ und sagte: „Deutschland bleibt ein enorm wichtiger Partner für uns.“