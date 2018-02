Berlin Eigentlich wollte Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Abitur Hebamme werden. Stattdessen machte die heute 55-jährige Saarländerin mit dem Kurzhaarschnitt Karriere in der CDU, wurde Ministerpräsidentin, übernimmt jetzt das Amt der CDU-Generalsekretärin und wird bereits als Merkel-Nachfolgerin gehandelt.

„Es gibt keine Aufgabe, die man Annegret nicht anvertrauen kann“, hat Peter Müller (CDU), Kramp-Karrenbauers politischer Ziehvater und Vorgänger im Amt des saarländischen Ministerpräsidenten, einmal gesagt. Das war im Jahr 2000, als er die damals 38-Jährige zur ersten Innenministerin in einem deutschen Bundesland machte. „Müllers Mädchen“ nannten manche sie spöttisch. Auch Merkel wurde lange als „Kohls Mädchen“ belächelt. Inzwischen haben beide Frauen die Spötter längst überholt und stehen nun gemeinsam an der Spitze der CDU.

Bodenständig

AKK, wie Annegret Kramp-Karrenbauer häufig genannt wird, ist eine langjährige Vertraute der Kanzlerin und ein Musterbeispiel für die „Merkel“-CDU: unideologisch und pragmatisch, weder links noch rechts. FDP-Mann Rainer Brüderle nannte sie einst eine „schwarz lackierte Sozialistin“, weil sie eine Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 53 Prozent gefordert hatte – und damit noch mehr verlangte als die SPD. Sozialdemokraten, Linke und Grüne wiederum kritisierten Kramp-Karrenbauers Haltung zur „Ehe für alle“. Die damalige SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi warf ihr vor, mit ihrem Vergleich der Homo-Ehe mit Inzest und Polygamie „einen neuen Tiefpunkt in der Debatte“ erreicht zu haben. Kramp-Karrenbauer selbst sagt über sich: „Ich bin schwer in Schubladen einzuordnen.“

Aufgewachsen ist Kramp-Karrenbauer in einem konservativ-katholischen Elternhaus im Saarland, direkt an der französischen Grenze. Mit 18 Jahren trat sie in die CDU ein, heiratete vier Jahre später einen Bergbauingenieur und bekam zwei Söhne und eine Tochter. Saarländisch bodenständig. Mit dem feinen Unterschied, dass sie arbeiten ging, während ihr Mann zu Hause blieb und sich um die Kinder kümmerte. „Wir leben das klassische Modell. Nur eben mit vertauschten Rollen“, sagt sie.

Lange galt Kramp-Karrenbauer als kompetent, aber wenig charismatisch. Doch obwohl sich in Deutschland inzwischen eine gewisse Merkel-Müdigkeit breitgemacht hat, der politische Stil der Kanzlerin hat Schule gemacht: Ob Winfried Kretschmann, Daniel Günther, oder eben AKK – Sachlichkeit ist längst zum Erfolgsmodell geworden.

Erfolgreich

Bundesweite Bekanntheit erreichte die Landesmutter des Saarlandes allerdings nicht durch ihre unaufgeregte Art, sondern mit einem politischen Knall: Im Januar 2012 verkündete sie das Ende der Jamaika-Koalition im Saarland. Sie wolle die Personalquerelen in der Saar-FDP nicht länger mittragen. In Berlin schlugen damals nicht wenige Parteifreunde die Hände über den Köpfen zusammen. Die Auflösung der Regierung und die damit verbundenen Neuwahlen – politischer Selbstmord, so das Urteil vieler Christdemokraten. Doch der Coup gelang, die CDU wurde stärkste Kraft und Kramp-Karrenbauer an der Spitze einer Großen Koalition erneut Ministerpräsidentin. Seither gehört sie zu den beliebtesten Landeschefs Deutschlands.

Im Frühjahr 2017 – Höhepunkt des Schulz-Hypes, die Zeitungen schreiben von „Sankt Martin“, fragen, ob die Kanzlerin kippt – ist es Kramp-Karrenbauer, die die entscheidende Wende bringt: Mit ihrem Sieg bei der Landtagswahl im März lässt sie den Schulz-Zug entgleisen, hat damit großen Anteil daran, dass Merkel ein halbes Jahr später den Wiedereinzug ins Kanzleramt schafft. Für Merkel besonders wichtig: Kramp-Karrenbauer blieb auch im Wahlkampf in der Flüchtlingspolitik an Merkels Seite, ließ sich nicht zu populistischer Stimmungsmache gegen Flüchtlinge hinreißen. Vielen in der CDU gilt AKK längst als „Merkel von der Saar“. Undogmatisch und erfolgreich.

Für die von vielen geforderte Erneuerung der CDU steht Kramp-Karrenbauer hingegen kaum. Sie ist weder jünger noch konservativer als ihr Vorgänger Peter Tauber. Aber zwei Frauen an der Spitze der einstigen Altherrenpartei CDU – das ist mehr als reines „Weiter so“.