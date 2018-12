Berlin Zum ersten Mal leitete am Montag die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Präsidiumssitzung, der engste Führungszirkel der Partei. Ein Wechsel nach 18 Jahren Angela Merkel als Parteichefin, die aber als Kanzlerin auch künftig an den Sitzungen teilnehmen wird.

Doch im Mittelpunkt steht erst einmal weiterhin die Frage nach der Zukunft von Friedrich Merz. Welche Rolle soll der knapp unterlegene Rivale künftig in der Partei spielen? Wie können Merz – und seine Anhänger – eingebunden, die CDU wieder zusammengeführt werden? Darüber sei noch keine Entscheidung getroffen worden, hieß es am Montag.

Doch wird der Ruf immer lauter, Merz künftig eng in die Parteiarbeit einzubinden. „Es ist wichtig, dass die Gedanken, die Ideen, die Friedrich Merz vorgetragen hat, in der Programmatik der CDU stattfinden“, erklärte CDU-Vizechef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in Berlin. Es sei wichtig, „dass er sichtbar bleibt“. „In welcher Funktion auch immer – er wird mit Rat und Tat zur Seite stehen“, rechnet auch Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann in Zukunft stärker mit Merz.

Wer gedacht hatte, dass Kramp-Karrenbauer am Montag ihre künftigen Pläne mit Friedrich Merz präsentieren würde, sah sich getäuscht. Auch die übliche Pressekonferenz fand nicht statt.

Am vergangenen Donnerstag hatte es ein vertrauliches Treffen der neuen CDU-Chefin mit ihrem Rivalen im Konrad-Adenauer-Haus gegeben. Gut 90 Minuten lang berieten die beiden unter vier Augen über ihre künftige Zusammenarbeit. Das Gespräch sei von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt gewesen, wurde aus dem Umfeld berichtet. Über die Ergebnisse war aber Stillschweigen vereinbart worden.

Kramp-Karrenbauer und Merz seien sich einig, dass die Partei jetzt wieder zusammengeführt werden und zur Geschlossenheit zurückkehren müsse, hieß es am Montag aus Parteikreisen. Ziel müsse es sein, die CDU wieder thematisch breiter aufzustellen und mehr kontroverse Debatten zu führen, hieß es. Im Gespräch sei auch die Einrichtung eines Beraterkreises, einer Art politischer Denkfabrik.

Der frühere Unionsfraktionschef hatte bereits unmittelbar nach seiner Niederlage in der Kampfabstimmung klargestellt, dass er zwar bereit ist, sich künftig wieder in der Partei stärker zu engagieren, will jedoch weder Ministeramt noch eine herausgehobene Position in der Partei übernehmen und weiter in der Wirtschaft tätig bleiben.

Mitte Januar wollen die Christdemokraten über ihre Strategie unter Führung der neuen Vorsitzenden beraten. Welchen Platz wird Merz dabei einnehmen? „Ach, das schauen wir mal“, will sich CDU-Vizechef Volker Bouffier nicht festlegen. Das sei Sache von Kramp-Karrenbauer und Merz. Die seien „in gutem Gespräch“.