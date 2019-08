Berlin Seit Tagen überschwemmt die AfD den Bundestag mit Kleinen Anfragen. Darin will sie wissen, aus welchen Anlässen ein Ministerium bei Medien „um Korrekturen von Berichterstattungen“ ersucht habe. Die ersten Antworten zeigen: Die Anfragen hatten offenbar keinerlei realen Hintergrund. Denn die Antworten lauten durchgängig, es habe „keine Ersuchen um Korrekturen von Berichterstattungen“ gegeben.

Laut Bundestagsverwaltung hat die AfD-Fraktion bislang rund 200 Kleine Anfragen dieser Art gestellt. „In dieser Häufung ist das schon ausgesprochen ungewöhnlich“, sagte ein Sprecher. Die Anfragen richteten sich nicht nur an Ministerien, sondern auch an Bundesbank, Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft sowie an Behörden wie das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG).

Die AfD verweist darauf, dass die Anfragen „Bestandteil der parlamentarischen Kontrollfunktion“ seien. Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) warf der AfD dagegen vor, sie versuche, „die demokratischen Institutionen und Prozesse verächtlich zu machen“. Und: „Es geht hier klar um die Einschüchterung von Pressevertretern.“