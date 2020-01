Berlin Bricht die Große Koalition 2020 auseinander? Endet das schwarz-rote Regierungsbündnis vorzeitig? Schließlich hatte die neue SPD-Doppelspitze vor ihrer Wahl Anfang Dezember mit dem Ende der Groko geworben, und der Bundesparteitag in Berlin einen Linkskurs eingeschlagen.

Oder quälen sich Union und SPD weiter von Krise zu Krise? Plötzlich kommen aus den Reihen der Sozialdemokraten andere Töne. „Wir machen jetzt weiter“, versicherte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zum Jahreswechsel. Man müsse jetzt Politik für die Menschen machen und sich nicht Woche für Woche mit der Frage beschäftigen, ob die Regierung noch weiter funktioniere, fordert er ein Ende der Debatte. Auch die neuen SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hatten versichert, „die Große Koalition nicht in eine Schief- oder Hängelage“ bringen zu wollen. Doch die Diskussion um die Zukunft der Groko geht munter weiter. Und die SPD kommt auch nach ihrem Führungswechsel nicht aus dem Umfragetief heraus, bleibt bei rund 13 Prozent bundesweit.

Ende Januar trifft sich der Koalitionsausschuss im Kanzleramt, um die Weichen für die Zukunft der Groko zu stellen. Die SPD fordert Kurskorrekturen, will ein Investitionsprogramm in Höhe von 450 Milliarden Euro in zehn Jahren auflegen und dafür die Schwarze Null, die Politik ohne Neuverschuldung, aufgeben. Zudem fordern die Genossen die Wiedereinführung der Vermögensteuer und einen Mindestlohn von zwölf Euro, lehnen ein bloßes „Weiter so“ strikt ab. Die Union dagegen pocht auf die Einhaltung des Koalitionsvertrages, will nichts von den neuen SPD-Wünschen wissen. Ausgang offen.

Am 23. Februar wird es einen wichtigen Stimmungstest für die Groko geben: In der SPD-Hochburg Hamburg geht es bei der Bürgerschaftswahl für die Genossen um den Machterhalt in der Hansestadt. Landen dort die Grünen auf Platz 1, wäre dies die erste Schlappe für das neue Führungsduo Esken und Walter-Borjans. Jetzt wurde bekannt, dass die SPD dort lieber im Wahlkampf auf Unterstützung der neuen Doppelspitze verzichtet und keine Auftritte der beiden plant. Im Falle einer weiteren Wahlschlappe der SPD in Hamburg dürfte der Ruf nach Konsequenzen und dem Ausstieg aus der Groko lauter werden.

Für FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki sind die Tage der schwarz-roten Bundesregierung gezählt. Die Krisensituation werde sich 2020 fortsetzen. Die spannende Frage werde sein, ob die SPD als Partei dieses Jahr überstehe. „Ich gehe davon aus, dass die Sozialdemokraten unter dieser neuen Führung nicht aus dem Jammertal herauskommen werden. Und die Große Koalition kann unter diesen Bedingungen nicht so weitermachen wie bisher“, erklärte der Bundestagsvizepräsident gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

„Die Zweifel werden zunehmen und die Stabilität sich gegen Null nähern. 2020 erleben wir wahrscheinlich das Ende der Großen Koalition“, rechnet der Liberale mit einem vorzeitigen Aus. Die FDP sei bereit, dann Regierungsverantwortung zu übernehmen, allerdings „nicht ohne Neuwahlen“, stellte Kubicki klar. Mehr als ein Drittel der Deutschen wünscht sich ein vorzeitiges Ende der Großen Koalition und vorgezogene Neuwahlen.