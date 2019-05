Berlin „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel ist eigenen Angaben zufolge während seiner Zeit in türkischer Haft gefoltert worden. In seiner Verteidigungsschrift, die er am Freitag dem Berliner Amtsgericht Tiergarten vorlegte, berichtet er von wiederholten Tritten, Schlägen und Drohungen. Er gehe davon aus, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zumindest die politische Verantwortung für die Folter trage, wenn er sie nicht direkt befohlen habe. Die „Welt“ hatte zuerst über die Vorwürfe berichtet.

Insgesamt sei er drei Tage lang im türkischen Hochsicherheitsgefängnis Silivri nahe Istanbul körperlich misshandelt und gedemütigt worden, schreibt Yücel. Vorgeworfen werden dem Journalisten Terrorpropaganda und Volksverhetzung.

In Silivri saß er von Ende Februar 2017 an knapp ein Jahr lang in Untersuchungshaft, davon neun Monate in Isolationshaft. Nachdem die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift gegen den Journalisten vorgelegt hatte, verfügte ein Gericht die Freilassung. Yücel verließ anschließend die Türkei, wo ihm bis zu 18 Jahre Gefängnis drohen.

Er spreche nicht allein wegen der körperlichen Gewalt von Folter, schreibt Yücel. Zur Folter gehöre eine psychologische Dimension und „dass die körperliche und seelische Unversehrtheit, letztlich die Sicherheit des Gefangenen allein in der Gewalt seiner Peiniger liegt“. So habe sich die Gewalt von einem Tag auf den nächsten erhöht, die Wärter hätten ihn mit Müll verglichen und sexuell bedroht.

Der Prozess gegen Yücel begann im Juni 2018 in seiner Abwesenheit. Das Berliner Gericht nahm die Verteidigungsschrift einer Gerichtssprecherin zufolge im Rahmen eines Rechtshilfeabkommens zwischen den beiden Ländern entgegen. Yücel bezeichnet die Anklageschrift als „peinlich“. Sie enthalte nichts, „das man einen Beweis nennen könne“.