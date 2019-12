Berlin /Pulsnitz Der Alarm kommt von ganz oben. Mit Sorge beobachte er, dass in einigen Regionen Deutschlands bereits niemand mehr für kommunale Ämter antreten wolle, macht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch auf ein immer drängenderes Problem aufmerksam: Drohungen, Hetze und Gewalt – Kommunalpolitiker in Deutschland sehen sich immer häufiger Angriffen ausgesetzt.

Das Staatsoberhaupt will mit seinem Besuch im sächsischen Pulsnitz auf diese dramatische Entwicklung aufmerksam machen. Dort ist die parteilose Bürgermeisterin Barbara Lüke in der Vergangenheit auch Opfer von Hass und Hetze geworden. Steinmeier diskutiert am Mittwoch bei einer Kaffeetafel mit Bürgern über die Stimmung in der Region und mahnte eine Rückkehr zu einer sachlichen Streitkultur an.

Bereits in den vergangenen Monaten hat der Bundespräsident das Thema aufgegriffen, sich für Kommunalpolitiker stark gemacht und das Gespräch gesucht. Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni warnte Steinmeier vor einer „Gefahr für die Demokratie“.

Es gebe kaum einen Kommunalpolitiker, der solche Angriffe nicht schon selbst erlebt habe, berichtet Städtetags-Präsident Burkhardt Jung am Mittwoch im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Viele Amts- und Mandatsträger würden bedroht oder mit Hass überzogen, häufig auch im Internet.

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund zeigt sich alarmiert: „Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen gegen Bürgermeister, Kommunalpolitiker und Mitarbeiter in den Verwaltungen nehmen in erschreckendem Ausmaß zu“, erklärt Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

40 Prozent aller Rathäuser hätten schon mit Stalking, Beschimpfungen und Drohungen zu kämpfen gehabt. Auch die Zahl der tatsächlichen Übergriffe mit körperlicher Gewalt nehme spürbar zu, zählt Landsberg auf.

Bund und Länder hätten in den vergangenen Monaten zwar bereits einiges unternommen, um die Betroffenen besser zu schützen und die Vergehen strenger zu ahnden. Doch seien darüber hinaus gesetzliche Änderungen und härtere Strafen notwendig, fordert Landsberg „Wir brauchen einen Straftatbestand des „Politiker-Stalking“, der in einem neuen Paragrafen 238a StGB geregelt werden könnte.“ Der bestehende Stalking-Paragraf greife nur bei einer dauerhaften Beeinträchtigung des Lebens der Betroffenen.

Der Städte- und Gemeindebund pocht zudem auf die Einrichtung von Meldestellen für Hass-Postings gegen Lokalpolitiker im Internet in jedem Bundesland. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat jetzt einen Gesetzentwurf mit strengeren Regeln gegen Hetze im Internet auf den Weg gebracht. Beleidigungen in den Sozialen Netzwerken sollen härter bestraft und eine Meldepflicht für die Internet-Provider eingeführt werden, kündigt sie an. Der besondere Schutz vor übler Nachrede für Personen des politischen Lebens solle künftig auch für Kommunalpolitiker gelten, stellt Lambrecht klar.