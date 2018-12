Razzia in Berliner Moschee

Berlin Einen Tag vor dem zweiten Jahrestag des islamistischen Terroranschlags in Berlin ist die Polizei mit einer Razzia gegen die Salafisten-Szene in der Hauptstadt vorgegangen. Kriminalpolizisten, unterstützt von einem Spezialeinsatzkommando, durchsuchten am Dienstagmorgen die As-Sahaba-Moschee im Stadtteil Wedding sowie mehrere Wohnungen und andere Räume.

Der 45-jährige Imam Abul Baraa, der eigentlich Ahmad A. heißt, der Moschee soll einem dschihadistischen Terroristen in Syrien Geld „für den Erwerb von Ausrüstungsgegenständen zur Begehung terroristischer Straftaten“ zur Verfügung gestellt haben, wie die Staatsanwaltschaft über Twitter mitteilte.

Die As-Sahaba-Moschee wurde 2016 auch von dem späteren islamistischen Attentäter Anis Amri besucht, wie aus Unterlagen des Bundestags-Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag hervorgeht.