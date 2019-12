Berlin Die im Bundestag vertretenen Parteien haben im zu Ende gehenden Jahr einen starken Einbruch bei Großspenden hinnehmen müssen. Die Gesamtsumme ging von rund 3,1 Millionen auf 1,2 Millionen Euro zurück. Besonders hart traf es CDU und CSU. Die CDU bleibt aber die am stärksten profitierende Partei. Die Zahlen hat der Bundestag auf seiner Internetseite veröffentlicht.

CDU: Die CDU hatte im vergangenen Jahr rund 1 Million Euro an Großspenden eingenommen, nun aber nur noch 335 002 Euro.

CSU: Die CSU, die 2018 noch von einem Spender mit 625 000 Euro bedacht worden war, musste sich 2019 mit 95 000 Euro begnügen.AfD: Wie schon im Vorjahr erhielt die AfD auch 2019 keine einzige Großspende.

SPD: Im laufenden Jahr (Stand Mitte Dezember) wurden der SPD 156 600 Euro überwiesen (2018: 390 001).

Grüne: Die Grüne erhielten 185 000 Euro (2018: 258 501).

FDP: Die FDP erhielt 200 000 Euro an Großspenden (2018: 386 249).

Linke: Die Linken bekamen 60 000 Euro (2018: 0).

MLPD: Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) bekam 110 055 Euro (2018: 80 000)

Volt: Die Europapartei Volt Deutschland erhielt 95 000 Euro (2018: 0).

DKP: Die kommunistische DKP, die 2018 noch mit einer einzigen Spende 352 420 Euro erhalten hatte, ging leer aus.

SSW: Bei den nicht im Bundestag vertretenen Parteien liegt der Südschleswigsche Wählerverband, die Partei der dänischen Minderheit, weit vorn. Der SSW wird vom dänischen Kulturministerium unterstützt und erhielt 2019 knapp eine halbe Million Euro von der Regierung in Kopenhagen.

2018 war der Daimler-Konzern noch spendabel und großzügig, überwies den politischen Parteien immerhin 320 000 Euro. Im zurückliegenden Jahr war plötzlich Schluss damit. Der Autokonzern Daimler hat alle Parteispenden gestrichen. Man wolle den Schwerpunkt bei Projekten aus den Bereichen Bildung, Naturschutz, Wissenschaft, Kunst und Kultur setzen, so der Beschluss des Vorstandes. Droht jetzt eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Parteien zu versiegen? Spenden von Unternehmen, Privatleuten und Verbänden stellen einen nicht unerheblichen Teil der Einnahmen dar. So hat etwa die CDU im Wahljahr 2017 laut Rechenschaftsbericht knapp 157 Millionen Euro an Einnahmen verbucht. 12,7 Millionen Euro davon waren Spenden von Unternehmen und Verbänden. Die Parteien finanzieren sich allerdings vor allem aus Mitgliedsbeiträgen, der staatlichen Parteienfinanzierung und eben auch von Spenden. Die Zeiten, in denen die Spenden aus den Konzernkassen nur so sprudelten sind ohnehin vorbei. Skandale wie die Flickaffäre und die Parteispendenaffäre der CDU mit Helmut Kohls unbekannten Geldgebern haben zu Änderungen im Parteiengesetz und mehr Transparenz, aber auch zu mehr Zurückhaltung geführt. Einmal mehr wird jetzt der Ruf nach Reformen der Parteifinanzierung und mehr Transparenz laut. So sprachen sich die Grünen für klare Regelungen für das Parteiensponsoring, etwa von Parteitagen, aus. Ihre Partei wolle die verdeckte Parteienfinanzierung verhindern, erklärte Grünen-Fraktionsgeschäftsführerin Britta Haßelmann. „Generellen Reformbedarf“ sieht auch FDP-Schatzmeister Hermann Otto Solms und forderte eine Überprüfung der Transparenzregeln.