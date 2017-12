Berlin Nach der vor einem Jahr in Kraft getretenen Pflegereform erhalten Familien deutlich mehr Geld für die Pflege von Angehörigen daheim. Die Leistungen für Pflegegeld und Pflegesachleistungen sind in den ersten drei Quartalen 2017 um 2,8 Milliarden Euro gestiegen, ein Plus von 36 Prozent, teilte das Bundesgesundheitsministerium unserer Berliner Redaktion mit. „Die Verbesserungen kommen im Alltag der Pflegebedürftigen und ihrer Familien an“, sagte Minister Hermann Gröhe (CDU).

Die Zahlung von Rentenbeiträgen durch die Pflegeversicherung für pflegende Angehörige stieg demnach in den ersten drei Quartalen sogar um 45 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Damit würden die rund 2,5 Millionen Pflegebedürftigen und ihre Familien deutlich besser unterstützt, hieß es. In den Pflegeheimen wurden seit dem Reformstart 1,5 Milliarden Euro zusätzlich für Pflegebedürftige ausgegeben.

Die Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte in Pflegeheimen sei durch die Pflegereform von 28 000 auf rund 60 000 mehr als verdoppelt worden, erklärte das Ministerium weiter. Damit stünden nun im Durchschnitt mehr als vier zusätzliche Betreuungskräfte je Pflegeeinrichtung zur Verfügung und 1,8 Millionen Stunden zusätzliche Betreuungsangebote pro Woche. „Das ist ein großer Erfolg!“, erklärte Bundesgesundheitsminister Gröhe. Zusätzliche Betreuungskräfte unterstützen Pflegefachkräfte, indem sie mit Pflegebedürftigen beispielsweise spazieren gehen, Bewegungsübungen machen, gemeinsam lesen oder einfach nur zuhören.

Insgesamt zog der Bundesgesundheitsminister eine positive Bilanz: „Wir haben nicht nur die Leistungen für Pflegebedürftige und ihre Familien spürbar ausgeweitet, sondern mit der Stärkung von Tariflöhnen, Bürokratieabbau und mehr Betreuungs- und Pflegekräften auch wichtige Verbesserungen für unsere Pflegekräfte auf den Weg gebracht“, sagte Gröhe unserer Berliner Redaktion. „Diesen Weg gehen wir weiter: Ich trete für eine bessere Bezahlung und weitere Verbesserungen bei der Personalausstattung ein.“ Konkret warb er für einen Sonderpersonalschlüssel bei Nachtdiensten.