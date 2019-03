Reformierter Pflege-TÜV ab November

Berlin Ein neuer Pflege-TÜV soll alten Menschen und ihren Angehörigen vom kommenden Jahr an die Suche nach einem guten Heim erleichtern. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen gab am Mittwoch in Berlin bekannt, die neuen Prüfungen sollten im November dieses Jahres beginnen. Bis Ende 2020 sollen alle Heime geprüft werden. Der Vorstand des GKV-Spitzenverbands, Gernot Kiefer, sagte, gute und weniger gute Qualität werde erkennbar. Die bisherigen Pflegenoten stehen seit Jahren in der Kritik, weil sie zu positiv ausfallen. Die Durchschnittsnoten liegen zwischen 1,1 und 1,4.