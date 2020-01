Berlin Die Forderung aus Berlin und Hamburg nach einer Neuregelung der

Sommerferien stößt auf breite Ablehnung. Das geht aus

Gesprächen der Deutschen Presse-Agentur mit mehreren Länderchefs hervor. Nach den Vorstellungen der beiden Stadtstaaten sollen die Ferien künftig in allen Ländern frühestens Anfang Juli beginnen und die Termine enger zusammenrücken, sodass die jährlichen Verschiebungen geringer werden. Doch ein verkürzter Ferienkorridor könnte die Probleme in Schulen, Reiseverkehr und Tourismus noch verschärfen, warnt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Der Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes bringt damit die Einwände vieler Kollegen auf den Punkt. Die meisten wollen am Ferienkorridor von Juni bis September festhalten – allerdings auch Bayern und

Baden-Württemberg in das Rotationssystem einbeziehen. Dass alle anderen rotieren müssten und nur die Süd-Länder ihren Stammplatz hätten, „ist nicht akzeptabel“, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Sein Thüringer Kollege Bodo Ramelow (Linke) pflichtet bei, er erwarte von allen, Egoismen in der Bildungspolitik zurückzustellen.

Das sieht Bayerns Regierungschef Markus Söder anders: „Wir bleiben bei unseren Ferienterminen. Das hat sich so bewährt, und das ist in der bayerischen Kultur fest verankert.“ Der CSU-Chef verweist auf den über Jahrzehnte gewachsenen Ferienrhythmus: „Sonst müssten wir vielleicht unsere Pfingstferien verändern, und die sind den Bayern sehr wichtig. Und obwohl wir mit die meisten Feiertage haben, erbringen unsere Schüler mit die besten Ergebnisse.“ Auch Baden-Württemberg hat längst klargemacht, dass es keine Änderungen will. Die beiden Süd-Länder starten stets als letzte in die Ferien.

Konkret wollen Berlin und Hamburg erreichen, dass die Ferientermine aller Länder in Zukunft zwischen dem 1. Juli und dem 10. September liegen. Die neue Regelung solle sicherstellen, dass Schuljahre möglichst gleich lang sind. Das bringe mehr Kontinuität in den Schuljahresablauf, so die Begründung. Außerdem bekämen Länder, die schon im Juni in die Ferien müssten, Zeitprobleme mit Prüfungen.

Andere befürchten dagegen deutlich mehr Stress, wenn der Zeitkorridor verkleinert wird – und Einbußen für die Tourismusbranche. „Aus touristischen, aber auch aus bildungspolitischen Gründen spricht viel für die bisherige Regelung“, sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat gegen eine Straffung der Termine nichts einzuwenden. „Für die Schulen würde ein einheitlicher Ferientermin die Planungen sehr vereinfachen“, sagt der SPD-Politiker. „Allein dadurch, dass die Schuljahre dann immer gleich lang wären.“