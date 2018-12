Berlin Ein Ministeramt für Friedrich Merz? Am Tag nach seiner öffentlichen Bewerbung folgt bereits die Absage. Angela Merkel denkt gar nicht daran. „Die Bundeskanzlerin plant keine Kabinettsumbildung“, stellt Regierungssprecher Steffen Seibert klar.

Kein Platz für Merz – doch in der CDU werden Stimmen laut, die dafür werben, den gescheiterten Kandidaten um den Parteivorsitz einzubinden und ins Bundeskabinett zu holen. Die Debatte um seine künftige Rolle geht weiter.

Merz selbst hatte sich als Minister ins Gespräch gebracht. „Ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrung in Wirtschaft und Politik zutrauen“, ließ Merz in einem Interview verlauten. „Dies liegt nicht in meiner Hand, sondern das ist Sache der Kanzlerin“, schob der frühere Unionsfraktionschef allerdings nach.

Nach der knappen Niederlage im Machtkampf auf dem Hamburger Bundesparteitag gegen Annegret Kramp-Karrenbauer hatte es Merz abgelehnt, in der Parteiführung mitzuarbeiten und einen Posten im Präsidium zu übernehmen. Jetzt meldet er sein Interesse für ein Regierungsamt an. Bei einem Geheimtreffen mit der neuen CDU-Chefin am vergangenen Donnerstag in Berlin soll es auch um seine künftige politische Arbeit und seine mögliche Rolle gegangen sein.

Gelingt Merz das politische Comeback im zweiten Anlauf? Ein Ministeramt in der schwarz-roten Bundesregierung wäre für den früheren Unionsfraktionschef ein Sprungbrett für eine mögliche Kanzlerkandidatur 2021 oder im Falle vorgezogener Neuwahlen auch früher. Schielt Finanzexperte Merz auf das Wirtschaftsministerium? Amtsinhaber Peter Altmaier reagiert gelassen auf die Ambitionen des Parteifreundes. „Als Politiker ist man es gewohnt, dass manche gern den Job hätten, den man selber hat“, erklärte er. Er habe keine Angst um seinen Job, stellte er klar. „Ich bin Wirtschaftsminister, und das bin ich mit ganzem Engagement.“

In der Parteispitze wird Merz’ Bewerbung allerdings als Kampfansage gesehen und als Zeichen dafür, dass er seine Ambitionen auf das Kanzleramt auch nach der Niederlage in Hamburg nicht aufgegeben habe.

In der CDU-Führung geht man nicht davon aus, dass Merkel ausgerechnet ihren schärfsten Rivalen ins Kabinett holen wird. FDP-Chef Christian Lindner sieht einen solchen möglichen Wechsel kritisch, rechnet mit erheblichen Spannungen, sollte es dazu kommen.

Und glaubt man den Meinungsforschern, stoßen Merz’ Ambitionen auf wenig Begeisterung. 40 Prozent der Bürger sind dagegen, dass der CDU-Mann ein Ministeramt in der Regierung Merkel übernimmt – nur 25 Prozent dafür.