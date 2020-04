Regierung bestätigt Kontaktverbot über Ostern

Berlin Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sollen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die bereits geltenden Kontaktsperren auch über Ostern (12. April) einhalten. Wie Bund und Länder am Mittwoch beschlossen, sollen die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Die Bundesregierung hatte bereits am Wochenende eine Verlängerung der weitreichenden Einschränkungen bis mindestens zum 20. April angekündigt.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, die Menschen in Deutschland sollten generell auf private Reisen und Besuche – auch von Verwandten - verzichten. „Eine Pandemie kennt keine Feiertage“, so Merkel. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rief die Bürgerinnen und Bürger auf, über die Osterfeiertage auf Reisen und Ausflüge zu verzichten. „Bleiben Sie zu Ostern zu Hause.“

Zu der Frage, wie lange die Einschränkungen noch andauern werden, könne derzeit keine Aussagen gemacht werden, hieß es. Die Lage solle am Dienstag nach Ostern erneut bewertet werden.