Berlin Die Arbeitgeber fordern mehr Tempo von Union und SPD bei den Sondierungsgesprächen. „Bitte keine elendig langen Diskussionen mehr, sondern eine zügige Regierungsbildung mit guten Ergebnissen, das heißt mit einer wachstumsfreundlichen Agenda für Deutschland“, sagte Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), am Mittwoch im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Zugleich warnte Kampeter vor neuen Belastungen: „Die Unternehmen benötigen mehr Spielraum, ihre Wachstumsstrategien dürfen nicht durch ein Übermaß an Bürokratie und Sozialabgaben abgewürgt werden“, sagte der BDA-Hauptgeschäftsführer. Er forderte „mehr Flexibilität beim Arbeitszeitgesetz als Antwort auf die Digitalisierung. Hier können wir nicht mehr lange warten“. In der „Wirtschaft 4.0“ müssten Unternehmen und Beschäftigte die Freiheit erhalten, „innerhalb eines Wochenrahmens partnerschaftlich zu vereinbaren, wann und wo gearbeitet wird“.

Der BDA-Hauptgeschäftsführer warnte mit Blick auf die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump vor einem Unterbietungswettbewerb in Europa. „Neoprotektionismus kann für die Steuerpolitik in Deutschland und Europa kein Vorbild sein, das würde den Unternehmen deutlich mehr schaden als nutzen“, sagte Kampeter. „Wir sind nicht gegen Steuerwettbewerb, aber er muss fair sein.“

Er kenne kein Land, „das durch Abschottung seinen Wohlstand gesteigert hat. Offene Märkte und offene Grenzen sind Quelle von Wachstum, Arbeitsplätzen und Wohlstand – in Deutschland und in der Welt.“ Eindringlich appellierte Kampeter an die Bundesregierung, eng mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zusammenzuarbeiten: „Jetzt wäre es an der Zeit, die deutsch-französische Initiative für ein gemeinsames Unternehmenssteuerrecht voranzubringen. Die Körperschaftsteuer sollte in Europa angeglichen werden.“