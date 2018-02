Berlin Die CDU ringt nach parteiinternen Querelen um eine Erneuerung. Vor allem jüngere Politiker forderten zudem eine inhaltliche und personelle Erneuerung der Partei. Das Bekenntnis von Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel zu einer personellen Erneuerung wurde unterschiedlich aufgenommen. Merkel hatte am Sonntag eine personelle Erneuerung noch vor dem Parteitag am 26. Februar versprochen, auf dem die CDU über den Koalitionsvertrag abstimmt. „Jetzt geht es doch darum, Personen Chancen zu geben, die ihre politische Zukunft noch vor sich haben oder mitten da drin sind“, sagte Merkel in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

Der hessische Ministerpräsident und CDU-Bundesvize Volker Bouffier sagte der „Bild“-Zeitung: „Die Kanzlerin hat verstanden.“ Sie werde der CDU „ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung vor dem Parteitag geben.“ Auch die Junge Union reagierte zufrieden auf die Ankündigung von Merkel. „Gestern war doch ein gutes Zeichen“, sagte JU-Chef Paul Ziemiak am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Dagegen zeigte sich der Bundestagsabgeordnete und Merkel-Kritiker Klaus-Peter Willsch enttäuscht: „Der Versuch, mit dem üblichen ,Weiter so‘ das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe von September schönzureden, hat mich nicht überzeugt. Wir müssen uns in der CDU schon jetzt überlegen, wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen.“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster verlangte für den Parteitag ein Tableau an Ministern, das für Erfahrung, Aufbruch und neues Selbstbewusstsein stehe.